Πολιτική

Σακελλαροπούλου: ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε γενναίος και αγνός πατριώτης

Τι αναφέρει η Πρόεδρρος της Δημοκρατίας στο συλλυπητήριο μήνυμα της.

«Ένας γενναίος άνθρωπος, ένα σύμβολο της αντίστασης κατά του ναζισμού, ένας ασυμβίβαστος υπερασπιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης, έφυγε σήμερα από κοντά μας», αναφέρει σε δήλωση της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ο Μανώλης Γλέζος, ο αγνός πατριώτης με όλη τη σημασία της λέξης, ο δυναμικός και ευαίσθητος πολίτης μέχρι το τέλος της πολυκύμαντης διαδρομής του, θα παραμείνει στη μνήμη μας ως μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας μας. Στην οικογένειά του και όσους συμπορεύτηκαν μαζί του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».