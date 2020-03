Κοινωνία

Κορονοϊός - Οδηγίες για τις αγορές από καταστήματα και τα ψώνια στο σπίτι (βίντεο)

Όσα πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια των τροφίμων, την επιβίωση του ιού στις επιφάνειες και τα μέτρα προστασίας για να μην μεταφερθεί ο ιός.