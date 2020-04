Κοινωνία

Κορονοϊός: 55 νεκροί στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από την Πέλλα και οι δύο άνθρωποι που πέθαναν σήμερα το πρωί από τον φονικό ιό. Σε εξέλιξη το «θρίλερ» στον Πειραιά.

Ένας 67 χρόνος από την Πέλλα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και ένας 78 που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι τα δύο νέα θύματα του κορονοϊού στη χώρας μας, που μετρά πλέον 55 νεκρούς.

Και οι δύο ασθενείς ήταν από την Πέλλα, που μετρά πλέον τρία θύματα και ένα χωριό, Φούστανη, σε καραντίνα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανέρχονται σε πάνω από 1500, χωρίς να υπολογίζονται τα 119 στο αγκυροβολημένο στην ακτή Θεμιστοκλέους πλοίο «Ελ.Βενιζέλος» και τα 23 στο ΚΥΤ Ριτσώνας.

Από τους ασθενείς αυτούς οι 91 είναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των κρουσμάτων παγκοσμίως ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, ενώ στις ΗΠΑ ξεπεράστηκε το «φράγμα» των 1000 νεκρών σε ένα 24ώρο, ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών που έχει καταγραφεί παγκοσμίως από τον νέο κορονοϊό.