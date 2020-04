Κοινωνία

Ιερώνυμος: εξιτήριο απο το Ωνάσειο

Τι λένε οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο η προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Η επέμβαση έγινε με τοπική αναισθησία.

Ο κ. Ιερώνυμος εξήλθε σήμερα από το νοσοκομείο σε αρίστη κατάσταση, όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Σε συνέντευξη του, η οποία μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το Σάββατο, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην απαγόρευση συμμετοχής πιστών στις λειτουργίες, την διαφορετική φετινή Ανάσταση, τις 'παραφωνίες" από ορισμένους κληρικούς και ιεράρχες, αλλά και για την συζήτηση που γίνειται αναφορικά με την Θεία Κοινωνία και την μετάδοση του κορονοϊού.