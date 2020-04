Οικονομία

Θεοδωρικάκος: έρχονται προσλήψεις για στήριξη των δήμων

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών.

Επιτάχυνση διαδικασιών για προσλήψεις στους δήμους και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους αυτή την κρίσιμη περίοδο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεδιάσκεψη που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ και τους επικεφαλής των παρατάξεων.

«Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί πυλώνας αλληλεγγύης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, καθώς και πυλώνας ανάπτυξης για την επόμενη μέρα της κρίσης», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι λόγω της κρίσης της πανδημίας, καθώς και τα αιτήματα και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.

Οι ρυθμίσεις - πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών είναι οι εξής:

Διευκολύνεται η επιστροφή της προκαταβολής που θα λάβουν οι δήμοι από τους ΚΑΠ, λόγω αδυναμίας είσπραξης ανταποδοτικών τελών μέσω της ΔΕΗ, σε 18 έως 72 δόσεις.

Βρίσκεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να «παγώσουν» κατ' αρχήν για ένα τρίμηνο οι δόσεις των δανείων των δήμων.

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση, στη θέση του «Φιλόδημος Ι».

Έχει ζητήσει από το ΑΣΕΠ να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε μέσα στον Απρίλιο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κάλυψη των περίπου 3.000 θέσεων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Παράλληλα ζήτησε από την ΚΕΔΕ να πιέσει τους δήμους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής των εργαζομένων του προγράμματος, να το πράξουν το συντομότερο.

Σε συνεργασία με τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση προωθείται η ολοκλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, των διαδικασιών για την πρόσληψη των 36.000 εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, ώστε να συμβάλλουν κι αυτοί στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η Ελλάδα βιώνει τη δυσκολότερη περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπισή της μπορεί να διαδραματίσει η αυτοδιοίκηση. «Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο μέσα από το πλεόνασμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, ενότητας και εθελοντισμού που υπάρχει ως ισχυρό ρεύμα μέσα στον ελληνικό λαό και το οποίο θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στο σύνολο των δράσεων που αναπτύσσουμε», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις solidaritycity και solidarityanimal που αναπτύσσει το υπουργείο Εσωτερικών.