Μεντής για κορονοϊό: ελπίδες για εμβόλιο το φθινόπωρο

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα από τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ. Πώς εξετάζονται τα ύποπτα δείγματα;

«Η χώρα μας πήρε έγκαιρα μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού και θα έλεγα με μεγάλη επιτυχία, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τον αριθμό των περιστατικών που έχουν διαγνωστεί με τον κορονοϊό και από τον αριθμό των θανάτων που παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση και με άλλες χώρες που είναι ενδεχομένως και πιο προηγμένες υγειονομικά» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ, Ανδρέας Μεντής.

Εκτιμά μάλιστα ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πήρε τα μέτρα η χώρα μας για την καραντίνα θα σχεδιάσει «με τον ίδιο καλό τρόπο και το επόμενο βήμα», πως δηλαδή σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. «Ενδεχομένως», όπως λέει «να βοηθήσει πολύ σε αυτό και η έλευση του καλοκαιρού με την άνοδο της θερμοκρασίας, δεδομένου ότι ο ιός όπως και όλοι οι αναπνευστικοί ιοί τουλάχιστον έχουν μια ύφεση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό θα μας δώσει μια ανάσα και τον καιρό να δούμε μήπως υπάρχουν ακόμα καλύτερες θεραπείες και μήπως το φθινόπωρο έχουμε ένα εμβόλιο που θα εμποδίσει την περαιτέρω εξάπλωση του ιού κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου».

300-500 δείγματα καθημερινά για έλεγχο covid 19

Το Ινστιτούτο Παστέρ, όπως αναφέρει ο κ. Μεντής δέχεται καθημερινά από 300 και πάνω από 500 δείγματα για έλεγχο covid 19 και τα αποτελέσματα δίνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Υπάρχει πίεση αλλά μέχρι στιγμής καταφέρνουμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες των δειγμάτων που έρχονται είτε από νοσοκομεία είτε από κρουαζιερόπλοια που έχουν πρόβλημα ή δομές φιλοξενίας μεταναστών», τονίζει.

Τα γρήγορα τεστ δεν έχουν την αξιοπιστία των μοριακών

Ο κ. Μεντής ερωτηθείς για την αξιοπιστία των γρήγορων τεστ υπογραμμίζει ότι «αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πια από αυτά θα είναι αξιόπιστα και ποια όχι». Προσθέτει ότι «τα μοριακά τεστ συστήνονται από τον ΠΟΥ για την διάγνωση covid 19. Τα γρήγορα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι τα αποτελέσματα τους μπορεί να είναι πολύ σύντομα από τη στιγμή που λαμβάνεται το δείγμα , όμως δεν έχουν την αξιοπιστία που έχουν τα μοριακά που γίνονται όχι μόνο στο Παστέρ αλλά και σε άλλα εργαστήρια αναφοράς. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα γρήγορα τεστ τα οποία κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Ο χρόνος θα δείξει ότι ορισμένα από αυτά προφανώς θα είναι αξιόπιστα, ενώ άλλα όχι. Από την άλλη βέβαια τα μοριακά τεστ έχουν το πρόβλημα ότι χρειάζονται αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθούν . Την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ένα μοριακό τεστ το οποίο είναι ταχύ και ενδεχομένως αυτό να είναι χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις».

Τεστ αντισωμάτων

Ενδεχομένως συνεχίζει ο κ. Μεντής «ένα αξιόπιστο γρήγορο τεστ το οποίο να ελέγχει αντισώματα να ήταν χρήσιμο για να δούμε ποια είναι η διασπορά του ιού στον πληθυσμό. Αν γίνει σε μεγάλο αριθμό πολιτών θα μπορέσουμε να δούμε πόσοι έχουν αντισώματα, ήρθαν δηλαδή κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό. Η πληροφορία αυτή θα είναι πολύτιμη ειδικά αν γίνει σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού για να μπορέσουν οι υγειονομικές υπηρεσίες να καθορίσουν τη στρατηγική έναντι του κορονοϊού το επόμενο διάστημα».

Περισσότερα τεστ στον πληθυσμό

Ο κ. Μεντής σχολιάζει και το θέμα των μαζικών τεστ για κορονοϊό. που συζητείται ευρέως. «Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνονται περισσότερα τεστ στον πληθυσμό για να μπορέσουμε πρώτον να δούμε αυτούς που έχουν τον ιό, μερικές φορές χωρίς να το γνωρίζουν και δεύτερον να δούμε συνολικά ποια είναι η διασπορά του ιού στον πληθυσμό. Ενδεχομένως προσθέτει θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν σε ομάδες σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ οι οποίες πρέπει να ελέγχονται. Ίσως θα πρέπει να ελέγχονται και τα πιο ήπια περιστατικά του κορονοϊού, τα οποία μάλιστα ενδεχομένως να χρειάζονται θεραπεία, κάτι που δεν γίνεται σήμερα».

Ελπιδοφόρα μηνύματα

Σε ερώτηση που βρισκόμαστε μετά από τρεις μήνες «μάχης» με τον νέο κορονοϊό ο κ. Μεντής απαντά ότι έχουν γίνει πολλά βήματα κυρίως στον τομέα της διάγνωσης, αλλά και δειλά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση και στη θεραπεία. «Όμως γνωρίζουμε όλοι μία επιδημία μπορεί να σταματήσει μόνο αν υπάρξει εμβόλιο και εκεί υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα ότι τουλάχιστον από το φθινόπωρο ίσως και αργότερα να έχουμε τα πρώτα εμβόλια διαθέσιμα. Ας ελπίσουμε να γίνει διότι τότε πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισκέφθηκε τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ και εκτός από το διευθυντή Ανδρέα Μεντή μίλησε και με τους μικροβιολόγους που εργάζονται στο εργαστήριο βιοασφαλείας επιπέδου 3 του Ινστιτούτου στο οποίο εξετάζονται τα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, SARS-CoV-19 . Κατέγραψε επίσης με το φωτογραφικό και τηλεοπτικό φακό τη διαδικασία εξέτασης των φιαλιδίων με υλικό των ύποπτων κρουσμάτων που ελήφθησαν σε νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό και τα οποία εξετάζονται για τη θετικότητά τους στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ.