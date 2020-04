Κόσμος

Κορονοϊός: Νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ φτιάχνει η Βρετανία (βίντεο)

Στα…χνάρια της Κίνας βαδίζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έφτιαξε νοσοκομείο για ασθενείς με κορονοϊό

Δεύτερο νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ δημιουργεί η Μεγάλη Βρετανία, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σε χρόνο ρεκόρ.

Το νοσοκομείο αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αρχικά θα έχει δυναμικότητα 500 ασθενών, με κορονοϊό, με προοπτική να φτάσει τις 2000.

Την Τετάρτη το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε αριθμό ρεκόρ, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ξεπερνά τις 7000 και πάνω από 60.000 κρούσματα.