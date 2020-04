Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με τις τιμές του περασμένου Πάσχα το κόστος του τραπεζιού. Οι αλλαγές που φέρνει στο τραπέζι μας ο κορονοϊός.

Στα 53,66 ευρώ υπολογίζεται το μέσο τυπικό πασχαλινό καλάθι του 2020 στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μειωμένο κατά 0,4% σε σχέση με το 2019 που ήταν 53,86 ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σημειώνεται ότι η έρευνα τιμών των προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ) στην Ελλάδα το Πάσχα 2020 βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξαν ερευνητές του ΙΕΛΚΑ από τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και αφορούν τις τιμές της μεγάλης εβδομάδας. Τα προϊόντα που αναλύθηκαν αποτελούν αντιπροσωπευτικά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού για τους Έλληνες καταναλωτές και η επιλογή τους έγινε από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς. Τα προϊόντα που εξετάστηκαν είναι: Αρνί Ελληνικό, Κατσίκι Ελληνικό, Αυγά 6αδα, Τσουρέκι, Ξύδι, Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Μουστάρδα, Φέτα, Γιαούρτι, Κρασί Μοσχοφίλερο, Μπύρες, Πατάτες, Ντομάτες, Βούτυρο, Μαρούλι, Φύλλο κρούστας, Αναψυκτικό τύπου Cola.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το μέσο εύρος τιμών εντός των εξεταζόμενων κατηγοριών παραμένει υψηλό με 32%, καταδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές για άλλη μία χρονιά έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος εναλλακτικών επιλογών (διαφορετικές ποικιλίες, ποιότητες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αξιοποίηση προσφορών και εκπτώσεων. Σημαντικό ρόλο για άλλη μια χρονιά αναμένεται να παίξει και η παρατηρούμενη το τελευταίο διάστημα ένταση των προσφορών και προωθητικών ενεργειών από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις προμηθευτικές εταιρείες με τη μορφή παροχής επιπλέον εκπτώσεων, επιπλέον ποσοτήτων, δωροεπιταγών, εκπτωτικών κουπονιών κλπ, η οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των εποχιακών προϊόντων και εκτιμάται ότι παρέχει επιπλέον όφελος περίπου 13% κατά μέσο όρο στους καταναλωτές που θα τις επιλέξουν.

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι η τιμή του αρνιού

Η τιμή του αρνιού στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα περίπου με το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας ελάχιστες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα η μέση τιμή του αρνιού την Μεγάλη εβδομάδα αναμένεται να είναι κατά 0,19 ευρώ μειωμένη (-3%) το 2020 σε σχέση με το 2019 στα 5,80 ευρώ έναντι 5,99 ευρώ κατά Μ.Ο. Η τιμή του κατσικιού αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 0,09 ευρώ (-1%) το 2020 σε σχέση με το 2019 στα 6,48 ευρώ ανά κιλό κατά Μ.Ο. έναντι 6,57 ευρώ. Ωστόσο η κατανάλωση αρνιού και κατσικιού εφέτος, όπως καταγράφεται στα στοιχεία που ακολουθούν της έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, αναμένεται να είναι μειωμένη.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, αυτές οι τιμές είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε εκτιμήσεις και πως ανάλογα με τη ζήτηση της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο, ενώ επίσης δεν εμπεριέχουν τις προωθητικές-εκπτωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο.

Το χαμηλό συγκριτικά με το παρελθόν επίπεδο τιμών του τυπικού πασχαλινού καλαθιού είναι αποτέλεσμα της έντασης του ανταγωνισμού που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, τόσο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, όσο και με τα ανταγωνιστικά κανάλια (π.χ. κρεοπωλείο, λαϊκή αγορά κλπ). Η διαφορά τιμών των καταστημάτων μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ από την υπόλοιπη αγορά (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τιμή του αρνιού) είναι αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανωμένων τμημάτων προμηθειών των σουπερμάρκετ και της μακροχρόνιας συνεργασίας με οργανωμένους μεγάλους προμηθευτές.

Ο κορονοϊός αλλάζει τις πασχαλινές καταναλωτικές συνήθειες

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας έχουν επηρεάσει και τις αγοραστικές αλλά και τις διατροφικές συνήθειες του κοινού, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, με δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο 1 έως 3 Απριλίου 2020.

Όπως καταδεικνύει η έρευνα, μία σημαντική ομάδα καταναλωτών, περίπου 1 στους 2, δεν θα ταξιδέψει εκτός των αστικών κέντρων για τις ημέρες του Πάσχα, κάτι που σημαίνει ανάμεσα σε άλλα και γεωγραφική ανακατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών.

Τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των ημερών θα είναι μικρότερα. Το 2019, το 67% ή 2 στους 3 καταναλωτές συμμετείχαν σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια άνω των 10 ατόμων. Το ποσοστό αυτό πέφτει το 2020 στο 3%, ενώ αντίθετα το ποσοστό των καταναλωτών που θα συμμετέχουν σε μικρό τραπέζι κάτω των 10 ατόμων ανεβαίνει από 38% σε 52%. Τέλος το 31% το οποίο επέλεγε να κάνει το πασχαλινό του τραπέζι στον κλάδο της εστίασης, το 2020 πρακτικά μηδενίζεται λόγω των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αυξάνεται η τάση Do-It-Yourself (DIY) όσον αφορά τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή οι καταναλωτές επιλέγουν να φτιάξουν μόνοι τους γλυκά και άλλα πασχαλινά είδη σε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν. Π.χ. το ποσοστό των καταναλωτών που θα αγοράσει γλυκά από ζαχαροπλαστείο πέφτει από το 53% το 2019 στο 39% το 2020, ενώ το ποσοστό που θα φτιάξει γλυκά στο σπίτι ανεβαίνει από το 51% στο 62% και το βάψιμο αυγών ανεβαίνει από το 67% στο 80%.

Τέλος, όσον αφορά το αρνί και το κατσίκι, το σούβλισμα του αρνιού μειώνεται από το 58% στο 13% και το ψήσιμο στον φούρνο ως εναλλακτική ανεβαίνει από το 34% στο 67%. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό ατόμων στα οικογενειακά τραπέζια μεταφράζεται σε εκτιμήσεις για αγορές μικρότερων ποσοτήτων, αλλά και την επιλογή διαφορετικών «κοπών» για τα είδη κρέατος από τους καταναλωτές.