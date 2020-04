Υγεία - Περιβάλλον

Αποτελεί η Ανοσμία σύμπτωμα του κορονοϊού;

Γράφει ο Μηνάς Αρτόπουλος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ω.Ρ.Λ. Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου – Θυρεοειδούς ΜΗΤΕΡΑ.

Τι είναι η ανοσμία;

Είναι μια κατάσταση όπου απουσιάζει η αίσθηση της όσφρησης.

Τι είναι αυτό που την προκαλεί;



Οι πιο συχνές αιτίες ανοσμίας είναι η ρινική συμφόρηση, το λεγόμενο μπούκωμα στη μύτη που προκαλείται από το κρύο, τις αλλεργίες, τη ρινοκολπίτιδα και την κακή ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε. Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες είναι οι ρινικοί πολύποδες και οι τραυματισμοί στην μύτη, στα οσφρητικά της νημάτια (οσφρητικό νεύρο).

Τι σχέση έχει η ανοσμία με τη γεύση;



Συνήθως, όσοι πάσχουν από ανοσμία αναφέρουν και διαταραχή στη γεύση τους κάτι απόλυτα λογικό καθώς οι δύο αυτές αισθήσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Υπάρχει τρόπος εξέτασης της όσφρησης;



Η όσφρηση είναι μια υποκειμενική αίσθηση και δύσκολα μετράται. Υπάρχουν όμως εξετάσεις που γίνονται συνήθως σε χρόνιους πάσχοντες με σκοπό την παρακολούθησή τους.

Υπάρχει θεραπεία;



Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία της ανοσμίας και την βαρύτητά της.

Τι σχέση έχει η ανοσμία με το νέο κορωνοϊό COVID-19;



H απουσία όσφρησης παρατηρήθηκε σε ασυμπτωματικούς ασθενείς στη Νότια Κορέα, στην Κίνα, στην Ιταλία, στη Βρετανία και στη Γαλλία, όπου οι αναφορές για την ανοσμία αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Αν και είναι πολύ νωρίς για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, σε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.

Αν έχω ανοσμία, υπάρχει περίπτωση να πάσχω από τον κορωνοϊό;

Με βάση τις τελευταίες παρατηρήσεις παγκοσμίως, αν πάσχετε από ανοσμία ξαφνικά, χωρίς μπούκωμα στη μύτη και χωρίς άλλα συμπτώματα έχετε σοβαρή πιθανότητα να νοσείτε από τον νέο κορωνοϊό COVID-19.

Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω;

Να επικοινωνήσετε άμεσα με τον ιατρό σας,

Να αυτοπεριοριστείτε για 7 ημέρες, αν και ο ΕΟΔΥ επίσημα δεν έχει δώσει κάποια οδηγία.

Να μη πάρετε κορτιζόνη από του στόματος (εκτός αν βγει αρνητικό το τεστ COVID-19).

Να μη χρησιμοποιείτε ρινικά σπρέι λόγω κινδύνου διασποράς στον αεραγωγό, αλλά να προτιμάτε αποσυμφορητικές σταγόνες ή γέλη (gel).

