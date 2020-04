Αθλητικά

Βανέσα Μπράιαντ: Η ζωή είναι τόσο άδικη, δεν έχει νόημα... (εικόνες)

Η χήρα του Κόπι Μπράιαντ εξέφρασε την τεράστια θλίψη της στο Instagram, τέσσερα χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι του μύθου των Λέικερς.

«Θα ήθελα να επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα»: Η Βανέσα Μπράιαντ, χήρα του Κόπι Μπράιαντ, που σκοτώθηκε σε πτώση ελικοπτέρου μαζί με την κόρη τους στα τέλη Ιανουαρίου, εξέφρασε την ανυπόληπτη θλίψη της στο Instagram χθες, τέσσερα χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι του μύθου των Λέικερς.

«Ο σύζυγός μου εργάστηκε ακούραστα εδώ και 20 χρόνια και έδωσε τα πάντα. Αυτό που ήθελε ήταν να περάσει χρόνο με τις κόρες μας και μαζί μου για να αντισταθμίσει τον χαμένο χρόνο. Ήθελε να είναι εκεί για κάθε σημαντικό βήμα και στιγμή στις ζωές των θυγατέρων μας. Ήταν σε θέση να επωφεληθεί 3 χρόνια και 9 μήνες, μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση», έγραψε.

«Έχουμε δύο ακόμη κόρες, κέρδισε ένα Όσκαρ, άνοιξε το Granity Studios, έγινε μπεστ σέλερ και προπονούσε την ομάδα μπάσκετ της Τζιάνα εκείνη την εποχή. Εκείνη δούλευε σκληρά και έδωσε τα πάντα, επτά ημέρες την εβδομάδα, όπως και ο μπαμπάς της. Εύχομαι κάθε στιγμή να επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα, εύχομαι να είχαν ένα κανονικό παιχνίδι στις 26 Ιανουαρίου. Η ζωή είναι τόσο άδικη, δεν έχει νόημα», πρόσθεσε.

Την Κυριακή εκείνη, ο Κόμπι Μπράιαντ , 41 ετών, η Τζιάνα, 13 ετών και άλλοι επτά άνθρωποι άλλα χάθηκαν σε πτώση ελικοπτέρου πάνω σε ένα λόφο, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Στις 13 Απριλίου 2016, ο Μπράιαντ είχε τελειώσει την καριέρα του με τον πιο όμορφο τρόπο, έχοντας στεφθεί πέντε φορές πρωταθλητής NBA με τους Λέικερς, , σημειώνοντας 60 πόντους ενάντια στη Γιούτα Τζαζ, σε ένα γεμάτο Staples Center.