Οικονομία

Σκληρή κόντρα Κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ για τα επιδόματα (βίντεο)

Νέα προγράμματα για να επεκταθεί το επίδομα των 800 ευρώ και σε άλλους κλάδους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να λάβουν επίδομα και άλλοι εργαζόμενοι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που φουντώνει η κόντρα Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα voucher 600 ευρώ των επιστημόνων.

Στις νέες κατηγορίες εργαζομένων θα ενταχθούν δικαιούχοι ειδικής αποζημίωσης που θα λάβουν τα 800 ευρώ. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν λάβει επίδομα ανεργίας από τις αρχές του χρόνου.

«Θα βγούμε από την παρούσα κρίση µε τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και ατομικές απώλειες και θα συνεχίσουμε την επιτυχή πορεία που είχε ξεκινήσει πριν από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην “Real News”.

Για το χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Μαρτίου και 30 Απριλίου 2020 θα ισχύει η αποζημίωση στους ελεύθερους επαγγελματίες, πλην επιστημόνων, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις με έως 5 εργαζόμενους θα λάβουν 800 ευρώ. Δεν έχει βγει ακόμη η διάταξη για έως 20 εργαζόμενους. Οι αιτήσεις θα γίνουν έως και 24 Απριλίου, ενώ τα χρήματα θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και μη συμψηφιστέα.

«Επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια ώστε την επόμενη ηµέρα να προχωρήσουμε σε δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας µε ενέσεις ρευστότητας στην αγορά», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στη “Real News”.

Σε ό,τι αφορά τους μακροχρόνια άνεργους, θα λάβουν ενίσχυση 400 ευρώ μετά το Πάσχα, με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ρευστότητα μέσω της “επιστρεπτέας προκαταβολής” έχουν μεσαίες αλλά και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους. Αφορά εταιρείες από 1 έως 500 εργαζόμενους (δεν πρέπει να είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά). Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως τις 21 Απριλίου και η καταβολή θα γίνει στις αρχές Μαΐου. Υπάγονται επίσης ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ χωρίς εργαζόμενους.

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για σκανδαλώδη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και αδιαφανή διαχείριση του “μαξιλαριού” των 37 δισ. ευρώ.

«Η ΝΔ μας έχει συνηθίσει σε δεκάδες σκάνδαλα ιδιαίτερα τις εποχές που για τους πολίτες προβλέπει λιτότητα και ανέχεια. Σκάνδαλο όμως όπως το “Σκόιλ Ελικικού” και το “Μέτζη του νέουκτη”, που αποτελούν το αποτέλεσμα του πάρτι των προγραμμάτων “κατάρτισης”, μόνο ο κ. Μητσοτάκης και οι εντιμότατοι φίλοι του θα μπορούσαν να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν. Και θα τον φέρω στη Βουλή, θέλει δε θέλει, να δώσει απαντήσεις», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν περιμένει κανείς από τον κ. Τσίπρα να κατανοήσει πώς λειτουργεί η οικονομία, η αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Οι Έλληνες πληρώσαμε, άλλωστε, πολύ ακριβά δίδακτρα επί 4,5 χρόνια, όσο ο ίδιος κυβερνούσε ανερμάτιστα τη χώρα», αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει: «Επί της ουσίας, ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι τα προγράμματα τηλεκατάρτισης μέσω επιταγών κατάρτισης (voucher) έχουν θεσμοθετηθεί από το 2011 και χρησιμοποιούνται έκτοτε ως η διαφανέστερη μέθοδος, καθώς η επιλογή του παρόχου κατάρτισης γίνεται από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο, επιτρέποντας στους ωφελούμενους εργαζόμενους, ή ανέργους, να επιλέξουν εκείνοι το αντίστοιχο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αστοχίες, ιδίως αναφορικά με μη-επαρκή ΚΕΚ, θα αξιολογηθούν και θα διορθωθούν άμεσα.

Όσο για την εμμονή του κ. Τσίπρα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους, δύο τινά υπάρχουν:

είτε αγνοεί πλήρως ότι τα προγράμματα κατάρτισης των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών υλοποιούνται με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ,

είτε σπεκουλάρει με το ύψος των διαθεσίμων στο Ταμείο του Κράτους για να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας.

Μάλλον και τα δύο. Αλλά οι Έλληνες τον έχουμε μάθει.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα ξεπεράσουμε και θα βγούμε όρθιοι και από αυτή την κρίση».

«Βλέπουμε νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πιο επεκτατική πολιτική, στην οποία πριν ασκούσαν κριτική, όπως η ΝΔ στη χώρα μας, αλλά και σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν εφαρμόσει περιοριστικές πολιτικές τις οποίες δήθεν αντιπάλευαν», δηλώνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Εφημερίδα των Συντακτών.

«Να κατατεθεί έκτακτος προϋπολογισμός, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες την πραγματική κατάσταση της οικονομίας , μακριά από τα επικοινωνιακά “παιχνίδια” της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να κινηθεί γρήγορα και να σταματήσει με σχέδιο δράσης το lockdown», ζητά η Ελληνική Λύση.