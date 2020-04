Κοινωνία

Πάσχα 2020: Σε μπαλκόνια και ταράτσες το ψήσιμο του οβελία (εικόνες)

Αλλιώτικο από τα συνηθισμένα ήταν το φετινό Πάσχα, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η καραντίνα εξαιτίας του κορονοϊού υποχρέωσε τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων – και όχι μόνο – να ψήσουν τον οβελία σε ταράτσες, μπαλκόνια και αυλές.

Ψησταριές και σούβλες πήραν φωτιά σε… στενό οικογενειακό κύκλο, αφού ο συνωστισμός ελλοχεύει κινδύνους διασποράς του ιού.

Η μουσική στη διαπασών από τους πιο κεφάτους έφτιαξε τη διάθεση ακόμη και στους πιο απαισιόδοξους…

Οι περισσότεροι τήρησαν τα μέτρα, έμειναν σπίτι και γιόρτασαν οικογενειακά, με την ευχή του χρόνου να ξαναβρεθούν στο πασχαλινό τραπέζι και να θυμούνται το φετινό Πάσχα σαν μια μακρινή ανάμνηση.

