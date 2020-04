Κοινωνία

Στον Εισαγγελέα ο άνδρας που έκαψε ζωντανό τον πατέρα του

Οικογενειακή τραγωδία ανήμερα το Πάσχα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ακόμη δύο μέλη της οικογένειας από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί ο σαρανταπεντάχρονος άντρας, που συνελήφθη το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, για υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος του ογδοντοεπτάχρονου πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια φωτιάς, το πρωί του Πάσχα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του σαρανταπεντάχρονου περιλαμβάνει τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας, εμπρησμού και παράβασης του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο συλληφθείς, έπειτα από διαπληκτισμό με τον πατέρα του εντός του διαμερίσματος όπου διέμενε η οικογένεια, έθεσε φωτιά σε αυτόν και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατέφθασαν στο σημείο, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο, ενώ απομάκρυναν από γειτνιάζον διαμέρισμα στο οποίο κατέφυγαν, τόσο τη σύζυγό του, ηλικίας 81 ετών, όσο και τον έτερο γιο τους (επίσης σύνοικοι), οι οποίοι έφεραν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Ο 45χρονος συνελήφθη έπειτα από την άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.?