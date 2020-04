Πολιτική

Πέτσας: από τη Δικαιοσύνη θα ξεκινήσει η σταδιακή άρση των μέτρων

Πότε θα ανοίξουν υποθηκοφυλακεία, Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Τηλεδιάσκεψη Κ. Μητσοτάκη - Σ. Μισέλ

Με ευχές και τη διαπίστωση ότι «γιορτάσαμε φέτος ένα αλλιώτικο Πάσχα», ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Μακριά αλλά όπως αποδείχθηκε το βράδυ της Ανάστασης, τόσο πρωτόγνωρα κοντά» τόνισε. «Μόνοι και ταυτόχρονα όλοι μαζί. Όσο ποτέ στο παρελθόν» πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «η ανταπόκριση της κοινωνίας στα δύσκολα και πρωτοφανή μέτρα υπήρξε καθολική. Οι Έλληνες περάσαμε και αυτό το τεστ ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας και όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στο πασχαλινό μήνυμά του, μένοντας στον ίδιο δρόμο σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα εποχή».

Τόνισε πάντως πως στη νέα αυτή πραγματικότητα πολλά θα έχουν αλλάξει. Ανέφερε ότι οι καμπύλες που απεικονίζουν την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται δείχνουν ότι πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Για όλα πετύχαμε μέχρι σήμερα ευγνωμονούμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Το ανθρώπινο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας, των Ενόπλων μας Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού που ξαγρυπνούν για να είμαστε όλοι οι Έλληνες ασφαλείς. Όλους όσοι εργάζονται τις μέρες αυτές στις αγορές, στις συγκοινωνίες, στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες του Δημοσίου που εξυπηρετούν τον πολίτη. Δείξαμε ότι οι Έλληνες στα δύσκολα, ενωμένοι τα καταφέρνουμε».

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας ανέφερε πως όπως γνωρίζουμε ήδη η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα. «Δεν είμαστε όμως ακόμη εκεί. Χρειάζεται να επιμείνουμε στα μέτρα που ισχύουν μέχρι τις 27 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή θα είναι σταδιακή, μακρόσυρτη και στοχευμένη ώστε να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Θα είναι μια δύσκολη άσκηση την οποία καλούμαστε να λύσουμε και πάλι όλοι μαζί».

Αναλυτικότερα επεσήμανε πως η αρχή μπορεί να γίνει από ομάδες του πληθυσμού που σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και από τις οικονομικές δραστηριότητες που συνεπάγονται λιγότερο συνωστισμό όπως για παράδειγμα τα μικρά καταστήματα λιανεμπορίου, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα σχολεία. Υπογράμμισε ωστόσο πως «σε κάθε περίπτωση έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως τους ηλικιωμένους και τους συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα».

Έκανε σαφές ότι η σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα «ξεκινάει συμβολικά από τη Δικαιοσύνη καθώς από τις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα Υποθηκοφυλακεία έμμισθα και άμισθα», τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία «για συγκεκριμένες διαδικασίες όπως π.χ. εκείνες των συναινετικών προσημειώσεων». Μάλιστα πρόσθεσε ότι για την αποφυγή συνωστισμού η διαδικασία αυτή θα γίνεται μέσω των γραμματειών χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων.

Όλα θα γίνουν με σχέδιο, σταδιακά και συγκροτημένα

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας, το σχέδιο σταδιακής μετάβασης θα περιλαμβάνει και κάποια από τα στοιχεία «της νέας κανονικότητας, αυτής που έγινε ήδη τρόπος ζωής και θα μας συντροφεύει από δω και πέρα».

Στο σημείο αυτό επανέλαβε χρήσιμες συμβουλές ατομικής υγιεινής (συνεχίζουμε να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας, αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας,... ). Επίσης, ότι είναι ανάγκη να τηρούμε τα επιπλέον μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Όλ' αυτά θα γίνουν με σχέδιο, σταδιακά, συγκροτημένα», τόνισε «ώστε η εμπιστοσύνη που χτίζεται γύρω από ένα αποτελεσματικό κράτος και η συλλογική αυτοπεποίθηση των Ελλήνων να εμπεδώνεται, να στεριώνει».

Τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με τον Σ. Μισέλ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης

Αναφορικά με την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως είναι ήδη προφανές πως η πανδημία προκαλεί βαθιά ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη που αναπόφευκτα θα πλήξει και τη χώρα μας γι αυτό και λαμβάνονται ήδη μέτρα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σε κοινοτικό επίπεδο, την Πέμπτη 23 Απριλίου πραγματοποιείται η τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχος είναι να δοθούν κοινές απαντήσεις στα κοινά προβλήματα που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στην κοινή επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με άλλους 8 ηγέτες προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα ενός κοινού ευρωπαϊκού εργαλείου, όπως για παράδειγμα ένα κοινό ευρω-ομόλογο, το οποίο θα μπορέσει να πείσει τις αγορές, αλλά κυρίως τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι η Ευρώπη στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Τόνισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός,"στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει σήμερα, στις τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα, τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ".

Είπε ακόμη ότι, έχουν ληφθεί μέτρα στη σωστή κατεύθυνση από τα οποία επωφελείται ισότιμα και η Ελλάδα:

- Εφαρμόζεται η ρήτρα γενικής διαφυγής από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με αποτέλεσμα να μην ισχύουν οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί για το 2020

- Δόθηκε ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ και στις κρατικές ενισχύσεις που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε νωρίτερα και χωρίς εθνική συμμετοχή κοινοτικούς πόρους

- Συμμετέχουμε μετά από χρόνια αποκλεισμού στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ανέρχεται σε περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χώρα μας

- Τα ευρωπαϊκά ομόλογα γίνονται δεκτά ως ενέχυρα από την ΕΚΤ με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμη φθηνή χρηματοδότηση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Τράπεζες στην πραγματική οικονομία

- Το Eurogroup της 9ης Απριλίου ενέκρινε μέτρα στήριξης της οικονομίας ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την απόφαση αυτή καλούνται να στηρίξουν οι ηγέτες της ΕΕ.

Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο «όπλο» για τη στήριξη όσων πλήττονται

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή δίνεται σε εθνικό επίπεδο «με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, μάχη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο «όπλο» για τη στήριξη όσων πλήττονται και παράλληλα διατηρούμε εφεδρείες που θα πυροδοτήσουν την επανεκκίνηση της οικονομίας».

Ανέφερε συγκεκριμένα :

1. Απλώνουμε «δίχτυ προστασίας» σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις που πλήττονται, εφαρμόζοντας δημοσιονομικά μέτρα περίπου 14 δισεκατομμυρίων ευρώ.

2. Ενισχύουμε τη ρευστότητα με περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενεργοποιώντας σημαντικούς μηχανισμούς, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, ο εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και η επιδότηση επιτοκίου για τα ενήμερα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Αναπτύσσουμε δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανέργους. Και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

4. Συνεχίζουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προσελκύουν επενδύσεις που φέρνουν δουλειές και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι προχωράμε σε νέα διεύρυνση των μέτρων στήριξης που ήδη εφαρμόζονται.

Ειδικότερα:

- Επεκτείνεται η χορήγηση των 800 ευρώ και στον επιχειρηματικό κόσμο που απασχολεί από 5 έως 20 εργαζόμενους, έτσι ώστε να καλυφθούν επιπλέον περίπου 200.000 επιχειρήσεις.

- Διευρύνονται οι δικαιούχοι των 800 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον 160.000 εργαζόμενοι που είναι εκτός μισθωτής απασχόλησης.

Και υπενθύμισε πως:

- Καταβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το ειδικό επίδομα των 800 ευρώ σε 685.165 δικαιούχους. Όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να την υποβάλουν, έως και τα τέλη Απριλίου.