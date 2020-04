Κοινωνία

Σπείρα διαρρηκτών έκανε αναλήψεις με κλεμμένες κάρτες

Πως δρούσε η συμμορία που είχε ρημάξει ολόκληρες περιοχές. Έγκλειστα σε φυλακές τα περισσότερα μέλη της συμμορίας.

Από αστυνομικούς του Τ.Α. Λαυρεωτικής σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών Ελλήνων (26, 27 και 36 ετών) για σύσταση συμμορίας και για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, από τις αρχές Οκτωβρίου του 2018 είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, δομημένη και με διαρκή δράση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μετέβαιναν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο παραλιακό μέτωπο της Λαυρεωτικής, όπου προέβαιναν σε διαρρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, αφαιρώντας χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών από ΑΤΜ τράπεζας, κάνοντας χρήση των αφαιρεθέντων τραπεζικών καρτών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί δώδεκα 12 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Λαυρεωτικής.

Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο 27χρονος και ο 36χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης, ενώ για τον 26χρονο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.