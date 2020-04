Πολιτική

Πρόταση Μητσοτάκη να γίνει στην Ελλάδα η σύνοδος του ΕΛΚ

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ενίσχυση του τουρισμού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, απέσπασε τα θετικά σχόλια των ηγετών του ΕΛΚ για τα μέτρα και τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο έδρασε η ελληνική κυβέρνηση στην πανδημία.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας, ζήτησε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες από τις χώρες του Βορρά να κάνουν τουρισμό στο Νότο, σε περιοχές που είναι υγειονομικά ασφαλείς και σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε να πραγματοποιηθεί η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ στην Ελλάδα, το καλοκαίρι. Όλοι αποδέχτηκαν την πρόταση, τονίζοντας ότι η χώρα μας αποτελεί ασφαλή προορισμό.

Στην τοποθέτησή του ο κ.Μητσοτάκης- μεταξύ άλλων - επισήμανε την ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και κοινών παρεμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επικριτικά στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Β. Ορμπάν τονίζοντας ότι «τα ζητήματα δημοκρατίας και λειτουργίας του κράτους δικαίου είναι θεμελιώδη για την Ευρώπη» και υπενθύμισε την επιστολή που υπέγραψε πρόσφατα μαζί με άλλους ηγέτες, για την αποπομπή του κόμματος του Όρμπαν από το ΕΛΚ.