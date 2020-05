Προστατευτικές μάσκες με τα ονόματα μεγάλων σταρ

Life

Προστατευτικές μάσκες με τα λογότυπα μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης μουσικής σκηνής διαθέτει η Bravado, η πτέρυγα εμπορίας του ομίλου Universal Music Group, στο πλαίσιο καινούργιας πρωτοβουλίας για τη στήριξη δοκιμαζόμενων λόγω της κρίσης του κορονοϊού μουσικών και εργαζομένων στη μουσική βιομηχανία.

Η πρωτοβουλία -«We've got you covered»- ξεκίνησε όταν η εταιρεία άρχισε να διανέμει προστατευτικές μάσκες στο προσωπικό της. Στη συνέχεια, άρχισε να πωλεί μάσκες στο ευρύ κοινό. Οι μάσκες φέρουν λογότυπα από πολλούς από τους καλλιτέχνες της Universal, των οποίων εμπορικά προϊόντα πωλεί η Bravado. Μεταξύ αυτών είναι οι Grande, Eilish, Rolling Stones, Imagine Dragons, Tupac Shakur, Nas, Justin Bieber, Black Sabbath και Willie Nelson (και ο κατάλογος μεγαλώνει).

Οι μάσκες πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται, και τα έσοδα από την πώλησή τους θα διατεθούν σε ιδρύματα στήριξης μουσικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των Help Musicians U.K. και MusiCare's COVID-19 Relief Fund.

«Είμαι ταπεινά χαρούμενος και ευγνώμων που εργάζομαι με καλλιτέχνες και εταίρους που είναι παθιασμένοι και πρόθυμοι να στηρίξουν αυτούς που το χρειάζονται αυτήν τη χωρίς προηγούμενο περίοδο», τόνισε, σε ανακοίνωση που δόθηκε στο περιοδικό Rolling Stone, o διευθύνων σύμβουλος της Bravado, Mat Vlasic. «Η πρωτοβουλία θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να εξελίσσεται χάρη στη σκληρή δουλειά όλων εδώ στη Bravado και τη UMG, μαζί με τους καλλιτέχνες μας από όλον τον κόσμο».