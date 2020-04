Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2576 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων στην χώρα. Αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη της επιδημίας, Δείτε LIVE τις ανακοινώσεις των κ. Τσιόδρα και χαρδαλιά.

Το απογευμα της Τετάρτης, απο τον Σωτήρη Τσιόδρα ανακοινώθιηκαν 10 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.576. Το 55,7% των κρουσμάτων αφορα άντρες. Από τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων, τα 589 προέρχονται από ταξίδι στο εξωτερικό και τα 1268 από επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 41. Ο μέσος όρος της ηλικίας τους είναι τα 67 έτη και οι 12 είναι γυναίκες.Το 88% των ασθενων είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 70 ετών.

Οι ασθενείς που έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ ειναι 71.

Εχουμε ακόμα 1 καταγεγραμμένο θάνατο, ενώ συνολικά στην χώρα μας οι θάνατοι είναι 139. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 74 έτη και σε ποσοστό 91,4%, είτε είχε υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 70 ετών.