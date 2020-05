Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεδιπλώνει την ζωή του στον Νίκο Χατζηνικολάου

Η διαδρομή στο πεντάγραμμο και τις πίστες, οι συνεργασίες, οι μεγάλες επιτυχίες και οι άγνωστες πτυχές του συνθέτη.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Χρήστο Νικολόπουλο, σε μία μοναδική εξομολόγηση.

Η λαμπρή πορεία του καταξιωμένου συνθέτη μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου. Τα τραγούδια του που ερμήνευσαν οι πιο σπουδαίες φωνές και η ιστορία της ζωής του.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

