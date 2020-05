Υγεία - Περιβάλλον

Υγιεινή των Χεριών: από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς του κορονοϊού

Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών η 5η Μαΐου. Το μήνυμα του Βασίλη Κικκίλια...

Η 5η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών και ιδιαίτερα η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε νοσηλευτές και μαίες και στην συμβολή τους στην ασφάλεια των ασθενών, μητέρων και παιδιών σε όλους τους χώρους παροχής υγείας. Η αύξηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των Χεριών αποτελεί μία συνεχή πρόκληση για όλα τα συστήματα υγείας αναγνωρίζοντας το μέτρο αυτό πρόληψης ως βασικό κριτήριο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

Προσθέτει πως, η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα. Σε αυτά τα παθογόνα συμπεριλαμβάνεται και ο νέος κορονοιός SARS-CoV 2. Περισσότερο από ποτέ, η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί κομμάτι στης καθημερινότητάς όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας αλλά και των πολιτών και βασικό όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας από το νέο κορονοίο.

Η Υγιεινή των Χεριών είναι αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται την κατάλληλη στιγμή, με τη σωστή μέθοδο και τεχνική ιδιαίτερα σε υγειονομικούς χώρους. Κάθε φορά που την εφαρμόζουμε προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την μετάδοση του νέου κορονοϊου και περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα νοσήσουν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πολύ σοβαρά. Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης περιορισμού του ιού, αποτελεί την ασπίδα προστασίας για πολίτες, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.

Ας υιοθετήσουμε την Υγιεινή των Χεριών στην καθημερινότητά μας μεταδίδοντας το μήνυμα στα μέλη της οικογένειάς μας, σε μαθητές, γονείς και επαγγελματίες σε κάθε εργασιακό χώρο, ώστε να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια να προστατεύσουμε την κοινωνία από την εξάπλωση του νέου ιού, καταλήγει ο ΕΟΔΥ. Η σωστή υγιεινή των χεριών πρώτος κανόνας πρόληψης και προστασίας απο τον COVID19, διεμήνυσε, μέσω Twitter, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.