Life

Σε “ρυθμούς” Eurovision η Ευρώπη το Σάββατο

Μπορεί ο μουσικός διαγωνισμός να αναβλήθηκε, αλλά η Eurovision θα μας κάνει συντροφιά.

Πολλή μουσική, παλιές και νέες συμμετοχές, σκηνοθετικά ευρήματα και πολλές εκπλήξεις περιμένουν το Σάββατο 16 Μαΐου τους φίλους της Eurovision.

Η EBU σε συνεργασία με την ολλανδική τηλεόραση θα παρουσιάσουν την εκπομπή «Europe Shine a Light.

Το δίωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα, που αντικαθιστά τον τελικό μετά τη ματαίωσή του, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, λόγω της πανδημίας του COVID-19, θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Web Tv της ΕΡΤ στις 22:00, όταν και υπό κανονικές συνθήκες θα διεξαγόταν και θα μεταδιδόταν ο Τελικός του 65ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2020.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Stefania με το τραγούδι SUPERGΙRL.

Χωρίς διαγωνιστικό μέρος και βαθμολογία, το Europe Shine a Light φιλοδοξεί να στείλει μήνυμα ενότητας στους Ευρωπαίους πολίτες μέσα από τη μουσική, να εμψυχώσει τους ήρωες της πρώτης γραμμής στη μάχη κατά του COVID-19 και να δώσει κουράγιο όχι μόνο στους λάτρεις του Διαγωνισμού, αλλά σε όλους εκείνους που έχουν μείνει σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα καλούνται να παραμείνουν ασφαλείς στη νέα πραγματικότητα.