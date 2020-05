Παράξενα

Έκλεισε τα 116 και ζήτησε για δώρο γενεθλίων… τσιγάρα!

Τι λέει ο υπεραιωνόβιος, ο οποίος έχασε την αδελφή του στην προηγούμενη πανδημία, πριν από 98 χρόνια.

Πριν από έναν και πλέον αιώνα, έχασε την αδελφή του από την ισπανική γρίπη. Εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο Νοτιοαφρικανός Φρέντι Μπλομ έκλεισε σήμερα τα 116 του χρόνια, με το τσιγάρο στα χείλη…

«Έζησα τόσο πολύ με τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός μας δίνει τα πάντα», είπε ο υπεραιωνόβιος για να εξηγήσει τη μακροβιότητά του. Ο Φρέντι Μπλομ γεννήθηκε στην Αντελάιντ, στην επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρίου, το 1904, όπως αποδεικνύει το πιστοποιητικό γέννησης που το φυλάει σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό το έγγραφο ίσως του χαρίσει τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή ανθρώπου στον κόσμο. Τον περασμένο Μάρτιο το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες αναγνώρισε ως γηραιότερο άνθρωπο στον κόσμο τον Βρετανό Μπομπ Γουέιτο, που είναι «μόνο» 112 ετών.

Για τον Νοτιοαφρικανό υπερήλικα, αυτή δεν είναι η πρώτη πανδημία που βιώνει. Θυμάται ακόμη καλά την ισπανική γρίπη που στοίχισε τη ζωή σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη. «Το θυμάμαι, το 1918. Έχασα την αδελφή μου», είπε. Σε καραντίνα, όπως και τα υπόλοιπα 57 εκατομμύρια των συμπατριωτών του, δεν φαίνεται ν’ ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγειονομική κρίση που μαστίζει τον κόσμο. Αντιθέτως, διαμαρτύρεται, με το τσιγάρο στο χέρι, επειδή ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα απαγόρευσε την πώληση προϊόντων καπνού. «Δεν ξέρει τι κάνει» μουρμουρίζει, προσθέτοντας ότι το μοναδικό δώρο γενεθλίων που θα ήθελε είναι μερικά πακέτα τσιγάρα.

Ο Φρέντι Μπλομ σταμάτησε να πηγαίνει σε γιατρούς πριν από δύο χρόνια, γιατί βαρέθηκε, όπως είπε, να τον τρυπούν συνεχώς με τις ενέσεις τους. «Τώρα παίρνει μόνο δύο ασπιρίνες την ημέρα, καμιά φορά που κλέβει τα χάπια μου», τον κατηγορεί η 86χρονη σύζυγός του, η Ζανέτ, με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. Ο Φρέντι ήταν αγρότης σε όλη του τη ζωή και τώρα περνάει το χρόνο του βλέποντας τηλεόραση ή σκαλίζοντας στον κήπο του.?