Αθλητικά

Στην εντατική ποδοσφαιριστής της Αταλάντα

Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του καθώς βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του δίνει ο Αντρέα Ρινάλντι. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Αταλάντα εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου μετά τις εξετάσεις μπήκε στην εντατική.

Ο κεντρικός μέσος που αγωνίζεται με την ομάδα νέων διαγνώσθηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Την Παρασκευή που μας πέρασε ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.