Κοινωνία

Γ Λυκείου: Αυλαία με λίγους μαθητές και αυστηρά μέτρα (εικόνες)

Σε Λύκειο των Αθηνών η Υπουργός Παιδείας. Τι είπαν οι ίδιοι οι μαθητές στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Με λίγους μαθητές και πολλά μέτρα άνοιξαν σήμερα οι σχολικές αίθουσες για τους μαθητές μόνο της Γ’ Λυκείου.

Όπως δήλωσαν αγόρια και κορίτσια που φοιτούν σε λύκειο της Γλυφάδας στον ΑΝΤ1, οι περισσότεροι πήγαν για να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους και όπως θα έκαναν ακόμα και αν δεν υπήρχε πανδημία, θα συνεχίσουν διαβάζοντας από το σπίτι, μέχρι τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, που βρέθηκε στο 46ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, είπε ότι, «τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, οι αίθουσες είναι καθαρές, έχουν συνεργαστεί όλοι. Όλοι έχουν συμβάλει στη σταδιακής επαναλειτουργίας σχολείων», ανέφερε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατά την επίσκεψή της στο 46ο Γενικό Λύκειο Αθηνών.

«Πάμε βήμα-βήμα, προσεκτικά και εδώ είμαστε να εξετάζουμε διαρκώς τα δεδομένα για να δούμε πώς θα πάει η συνολικότερη αποκλιμάκωση των μέτρων», τόνισε η κ. Κεραμέως. Η υπουργός, συνομίλησε με μαθητές του σχολείου για τις ανησυχίες τους και τους καθησύχασε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η ύλη των εξετάσεων θα είναι όσα διδάχθηκαν στην τάξη.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας, με την τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο.

Η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος δεν θα πραγματοποιείται και οι μαθητές θα πηγαίνουν απ' ευθείας στην αίθουσα του τμήματός τους.

Σε κάθε τάξη θα βρίσκονται μέχρι 15 μαθητές, οι οποίοι θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα.

Επιπλέον, οι μαθητές δεν θα κάνουν ενιαίο διάλειμμα. Αντίθετα, προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά και επιπλέον, κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία είναι κλειστά.

Ακόμη, σχολαστικός θα είναι ο καθαρισμός στα σχολεία, τα οποία έχουν «εξοπλιστεί» με αντισηπτικά. Ως προς τη χρήση μάσκας από τους μαθητές, αυτή είναι προαιρετική στις τάξεις και τα μέσα μεταφοράς των μαθητών.

Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό. Δεν προβλέπεται να κλείνει το σχολείο σε περίπτωση κρούσματος.

Σχετικά με τις απουσίες εκπαιδευτικών και μαθητών, υπάρχει πρόβλεψη άδειας για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, ενώ θα συνεχιστούν οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο. Για όσους μαθητές υπάρχει ειδικός λόγος απουσίας από το σχολείο, προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την επόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα ανοίξουν τα σχολεία και για τους μαθητές της Α' και Β' λυκείου και των γυμνασίων. Οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων πιθανώς να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την 1η Ιουνίου, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ημερών. Από το υπουργείο έχει ξεκαθαριστεί ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν ξανά «μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά».