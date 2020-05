Life

Καίτη Γαρμπή στο “Πρωινό”: Τα live τις ημέρες της καραντίνας και ο νέος δίσκος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλά για το διάστημα που έμεινε κλεισμένη σπίτι λόγω κορονοϊού, τον Διονύση Σχοινά και τα επόμενα σχέδιά της.