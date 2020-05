Κοινωνία

Συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας δύο επιβατών ΙΧ

Το πρόσχημα των δραστών και η παγίδα που έστησαν στα υποψήφια θύματα, π-πριν αρχίσουν οι πυροβολισμοί.

Συνελήφθησαν στο Κορωπί Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και του Τ.Α. Κρωπίας και τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), τέσσερις (4) Έλληνες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και για παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι ανωτέρω τέσσερις συλληφθέντες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός 24χρονου, αφού εντόπισαν έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό (παθόντες) να κινούνται επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και με το πρόσχημα ότι ήθελαν να τους μιλήσουν, τους σταμάτησαν και πυροβόλησαν εναντίον τους.

Οι παθόντες ετράπησαν άμεσα σε φυγή με το όχημα τους, χωρίς τελικά να επέλθει κάποιος τραυματισμός.

Από το σημείο, περισυλλέγησαν πέντε (5) κάλυκες βληθέντων φυσιγγίων πυροβόλου όπλου.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.