“The 2Night Show”: επιστροφή με “δυνατές” συνεντεύξεις (εικόνες)

Δημοφιλείς ηθοποιοί εξομολογούνται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στιγμές από την προσωπική τους ζωή και την πορεία τους στην υποκριτική.

Απόψε στις 24:00, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης σε μια σπάνια τηλεοπτική συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλάει για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός αλλά και για την ανεργία που έχει βιώσει στο παρελθόν, η οποία τον οδήγησε στα πρόθυρα της κατάθλιψης.

Στήριγμα του σε όλα, η υπέροχη οικογένειά του, αλλά και η μητέρα του, που ήταν δίπλα του σε κάθε του βήμα, καθώς η απουσία του πατέρα του ήταν έντονη και καθοριστική στη ζωή του. Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρεται στη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Suburra», στην οποία χρειάστηκε να κάνει γυμνό, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο τηλεοπτικός «Νικηφόρος» από τις «Άγριες Μέλισσες», μιλάει για τα δύσκολα εφηβικά του χρόνια, που τον έκαναν πιο δυνατό, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως είναι καλύτερα να μεγαλώνεις χωρίς πατέρα παρά με έναν κακό πατέρα.

Επίσης, αναλύει τον χαρακτήρα του «Νικηφόρου Σεβαστού», που σε λίγες μέρες θα πρωταγωνιστεί και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Μπέτυ Λιβανού. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την πορεία της στο μόντελινγκ, την υποκριτική και την τηλεπαρουσίαση.

Εξηγεί γιατί δεν τα πηγαίνει καλά με τη δημοσιότητα και αποκαλύπτει τους λόγους που έγινε αγοραφοβική. Τέλος, αναφέρεται στη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Πανουσόπουλο, μετά από 50 χρόνια γάμου.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

