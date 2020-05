Οικονομία

Πέτσας για Κομισιόν: η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τουρίστες

Ικανοποίηση της κυβέρνησης από το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε η Επιτροπή.

«Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Υπογραμμίζοντας πως «στόχος είναι η σταδιακή, με κοινούς κανόνες και προϋποθέσεις, αποκατάσταση των μεταφορών και του τουρισμού σε όλη την ΕΕ», τονίζει πως «το φετινό καλοκαίρι, δεν θα είναι σαν το περσινό».

Όπως επισημαίνει ο κ. Πέτσας, «η διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου δεν ήταν αυτονόητη. Η Ελλάδα έθεσε πρώτη το ζήτημα του τουρισμού στον Ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο. Και σε συνεργασία με άλλες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξαμε στο σημερινό πλαίσιο που σέβεται μια από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ: την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Στόχος είναι η σταδιακή, με κοινούς κανόνες και προϋποθέσεις, αποκατάσταση των μεταφορών και του τουρισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αποκατάσταση θα επιτρέψει την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε σήμερα ενσωματώνονται πολλές από τις προτάσεις μας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει προτάσεις για υγειονομικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, για εργαλεία ιχνηλάτισης, για κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και για μια πανευρωπαϊκή καμπάνια για την ανάδειξη της Ευρώπης ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού».

Ο κ. Πέτσας αναφέρει πως «συνεκτικός κρίκος του όλου πλαισίου είναι η "αρχή της μη-διάκρισης"». Με βάση αυτή την αρχή, διευκολύνεται η μετακίνηση μεταξύ χωρών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και όχι με βάση τη γεωγραφική απόσταση, ή το μέσο μεταφοράς, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσθέτει:

«Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να ενημερώνονται με διαφάνεια και εγκυρότητα για τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε χώρας. Όπως φαίνεται, η Ελλάδα χάρη στην ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, είναι από τις χώρες με τη χαμηλότερη διασπορά του ιού ανά 100.000 κατοίκους. Και αυτός είναι -ένας ακόμη- παράγοντας προσέλκυσης τουριστών στη χώρα μας.

Με το σημερινό πλαίσιο εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη ότι οι μετακινήσεις θα είναι ασφαλείς, σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού».

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι «ακόμη και σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, η Ελλάδα είναι έτοιμη. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του τουρισμού, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της απασχόλησης. Αλλά, ας μην έχουμε αυταπάτες. Το φετινό καλοκαίρι, δεν θα είναι σαν το περσινό».

Βελόπουλος: Ο Ελληνικός λαός κουράστηκε από τους "Νοστράδαμους" της Νέας Δημοκρατίας

Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος,για την ανυπαρξία μέτρων αντιμετώπισης της ύφεσης και στήριξης του τουρισμού από την κυβέρνηση.

Η δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης

Ο Ελληνικός λαός κουράστηκε από τους “Νοστράδαμους” της Νέας Δημοκρατίας που συνεχώς διαψεύδονται σε όλες τις προβλέψεις τους για την οικονομία.

Ας σοβαρευτούν και να δουλέψουν, γιατί η ύφεση θα είναι πολύ χειρότερη από ότι μας έλεγαν και ο τουρισμός θα έχει καταρρεύσει μέχρι να το καταλάβουν ακόμα και αυτοί!

Ας αφήσουν τις προφητείες και ας πάρουν επιτέλους μέτρα σοβαρά!

Χρηστίδης: Επιτέλους, όχι άλλη καθυστέρηση στον τουρισμό

Θετικά κρίνει το Κίνημα Αλλαγής τις προτάσεις της Κομισιόν για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Παύλος Χρηστίδης σε δήλωσή του επισημαίνει ότι έγκαιρα η Φώφη Γεννηματά, τόνισε ότι είναι αναγκαία τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα υγείας, ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ασφαλής προορισμός.

«Όμως, είναι αναγκαίο όσο ποτέ, να ανακοινώσει η κυβέρνηση, γενναία και στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης του Τουρισμού, με βάση τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει», αναφέρει ο κ. Χρηστίδης