Αθλητικά

F1: άλλαξε το δίδυμο των οδηγών της η McLaren

Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ποιος θα είναι ο ομόσταυλος του.

Με νέο δίδυμο οδηγών θα μετάσχει η McLaren στη Φόρμουλα Ένα το 2021. Και αυτό γιατί η βρετανική ομάδα γνωστοποίησε σήμερα (14/5) ότι ο Ντάνιελ Ρικιάρντο υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο τίθεται σε ισχύ από το επόμενο έτος.

Το 2021 ο 30χρονος Αυστραλός θα «τρέχει» μαζί με τον 20χρονο Βρετανό, Λάντο Νόρις, ο οποίος θα ξεκινήσει την τρίτη σεζόν του στη McLaren. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρικιάρντο θα καλύψει το κενό που αφήνει στη βρετανική ομάδα ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, ο οποίος αποχωρεί στο τέλος του 2020 από τη McLaren με πιθανότερο προορισμό τη Ferrari.

Αυτή τη στιγμή ο Ρικιάρντο «τρέχει» στη Φόρμουλα Ένα με τη Renault, στην οποία εντάχθηκε στο τέλος του 2018, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην απόφασή του να μεταπηδήσει στη McLaren φαίνεται πως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η βρετανική ομάδα θα χρησιμοποιεί από την επόμενη χρονιά μονάδες ισχύος της Mercedes, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι του προσφέρει μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον.

Ο Αυστραλός έκανε ντεμπούτο στη Φόρμουλα Ένα το 2011 με την HRT, όπου αντικατέστησε τον Ινδό Ναραΐν Καρθικέιαν. Παράλληλα, ήταν οδηγός δοκιμών στην Toro Rosso (νυν AlphaTauri), η οποία τον... αναβάθμισε σε οδηγό αγώνων τη διετία 2012-13. Το 2014 πήρε... προαγωγή για τη Red Bull, το μονοθέσιο της οποίας οδήγησε έως και το 2018. Ο Ρικιάρντο μετράει συνολικά επτά νίκες στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα, ενώ έχει ανέβει 29 φορές στο βάθρο ενός γκραν πρι.