“Μην ψαρώνεις”: η αμνησία, το πάθος και οι …οδυνηρές συνέπειες (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, με φρέσκιες περιπέτειες για τους πρωταγωνιστές, δηλώνει “παρών” από αυτήν την εβδομάδα.

Ξεχωριστά θα είναι από εδώ και στο εξής τα βράδια της Τετάρτης και της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, με τα φρέσκα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται στις 21:45.

Eπεισόδιο 42

Η Σάντυ ξυπνάει και ξαναζεί σε λούπα την ίδια μέρα. Την επέτειο του γάμου της με το Διονύση. Η Νενέλα καλεί στην έπαυλη τον Μανώλη μήπως βοηθήσει την μνήμη της Σάντυ να επανέλθει. Η Στέλλα μιλάει στην Ρόζα, στον Κάρολο και στον Αλέξη για το διαζύγιο και την σχέση της μαζί τους από ‘δω και πέρα. Ο Κοσμάς δέχεται μια πολύ περίεργη επίσκεψη από έναν φίλο της Μαργαρίτας.

Η Ρόζα πηγαίνει με τον Mπίλυ στο γυναικολόγο. Η Τάνια αντικαθιστά την μητέρα της στη Sandy’s Fish και αρχίζει να κοντράρει τον Λεωνίδα. Η Τίνα προτείνει στη Στέλλα να αναλάβει το διαζύγιό της μια κάπως ιδιόρρυθμη δικηγόρος. Ο Μανώλης πηγαίνει την Σάντυ στο Κερατσίνι με την ελπίδα πως όταν δει τα μέρη που ήταν μαζί, θα θυμηθεί τα πάντα.

Επεισόδιο 43

Όταν η μνήμη της Σάντυ επανέρχεται, η πλούσια κυρία Αγραφιώτη κι ο επίσημα χωρισμένος κύριος Αραποστάθης είναι ελεύθεροι να χαρούν τον έρωτά τους, χωρίς κανένα εμπόδιο στο δρόμο τους και χωρίς κανένα σύννεφο στον ορίζοντα να σκιάζει την ευτυχία τους. Αυτό φέρνει κατάθλιψη στη Στέλλα και αμηχανία στην Νενέλα, η οποία αρνείται να δεχτεί πως η κόρη της είναι επισήμως με τον «ψαρά» και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να περιορίσει την δυσφήμιση της οικογένειάς της στον κύκλο της.

Η Τάνια ψάχνει τρόπους για να εκδικηθεί τον Λεωνίδα που το ‘χει ρίξει στην εργασιοθεραπεία κι ο Ζαγανιάρης προσπαθεί να εντυπωσιάσει την Τίνα που θέλει να ξεκόψει μαζί του. Η Ρόζα παθαίνει κρίση πανικού με την εγκυμοσύνη της και ευτυχώς ο Μπίλυ είναι εκεί για να την βοηθήσει να την ξεπεράσει! Μέσα σε όλα αυτά η δικηγόρος συμβουλεύει την Στέλλα να φύγει από το σπίτι του Μανώλη.