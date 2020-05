Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: η αυτοθυσία, η αποκάλυψη και ο δρόμος για την φυλακή (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις στην καθημερινή, δραματική σειρά του ΑΝΤ1, με το φανατικό κοινό.

Καινούρια επεισόδια από την Δευτέρα, 18 Μαΐου, με ραγδαίες εξελίξεις για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Γυναίκα χωρίς όνομα» που προβάλλεται καθημερινά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθιμού.

Επεισόδιο 121ο: Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε το dna του Φώτη στο όργανο που σκότωσε την γυναίκα του Νίκου βρίσκει μια εξήγηση. Το μόνο που μένει είναι η Μαρίνα να μπορέσει να το αποδείξει… Η Εύα λέει στον Αργύρη ότι δεν τον ξεπέρασε ποτέ, αλλά δεν σκοπεύει να τον διεκδικήσει από την Κάτια. Ωστόσο όλες οι κινήσεις της δείχνουν το αντίθετο. Ο Φώτης ομολογεί τον φόνο για να γλιτώσει την Μαρίνα από την φυλακή και η Κλειώ, που ξέρει πια πως ο πραγματικός ένοχος είναι ο πατέρας της, είναι έτοιμη να πει στην Αστυνομία την αλήθεια. Η Ευγενία επισκέπτεται την Έλλη και της αποκαλύπτει πως κινδυνεύει από τον Χατζή, συμβουλεύοντάς την να φύγει κάπου που να μην μπορεί αυτός να την εντοπίσει.

Επεισόδιο 122ο Η Μαρίνα αποκαλύπτει στον αστυνόμο τη θεωρία του ψυχίατρου για το πώς βρέθηκε το αίμα του Φώτη στο σημείο του εγκλήματος και του ζητά να βρει έναν τρόπο να πάρει δείγμα αίματος από τον Νίκο. Η Εύα πείθει τον Γιάννη να μην κάνουν πίσω στο σχέδιό τους για τον Αργύρη, ώστε να μπορέσουν να σωθούν οικονομικά. Ο Μιχάλης καταφέρνει να μπει στο δωμάτιο του Νίκου και να κλέψει τη φωτογραφία της Μαρίνας από τη φυλακή, αλλά θα έχει μια δυσάρεστη έκπληξη...

Επεισόδιο 123ο: Η αγωνία της Μαρίνας μεγαλώνει για το αν θα δώσει ο εισαγγελέας το ένταλμα που θα υποχρεώσει τον Νίκο να δώσει αίμα, ώστε να ταυτοποιηθεί το dna του. Παράλληλα, μεγαλώνει και η αγωνία της Έλλης που μαθαίνει πως ο Χατζής όχι μόνο κρύβεται πίσω απ’ τις αποτυχημένες επιθέσεις εναντίον της, αλλά ετοιμάζει νέα, ακόμη πιο σατανικά σχέδια για να της κάνει κακό. Ο Δημήτρης αποφασίζει να πάρει ο ίδιος την υπόθεση στα χέρια του και ζητά τη συνεργασία του Άρη σ’ αυτό. Ο Νίκος, φοβισμένος με την επιμονή του αστυνόμου, προσπαθεί να επηρεάσει την Μάρθα εναντίον της Κάτιας. Ο Αργύρης, στην προσπάθειά του να μην υπάρχουν μυστικά στη σχέση του με την Κάτια, την εκπλήσσει και την αναστατώνει άθελά του για ακόμη μια φορά, χωρίς να υποψιάζεται τι μπορεί να σκαρώνει η Εύα πίσω απ’ την πλάτη του.

Επεισόδιο 124ο: Τα σχέδια της Εύας αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα, καθώς η εμπιστοσύνη της Κάτιας προς τον Αργύρη έχει κλονιστεί. Η Μαρίνα αγωνιά για το αν ο αστυνόμος θα καταφέρει να πάρει αίμα από τον Νίκο, ενώ ο Αστυνόμος – πεπεισμένος για την ενοχή του Νίκου - αρχίζει να απορεί τι είναι αυτό που έκανε τον Φώτη να ομολογήσει ένα έγκλημα που δεν έκανε… Η Μάρθα αποφασίζει να σταματήσει να παίρνει την αγωγή της. Η Ευγενία συνεχίζει τις προσπάθειες να παγιδέψει τον Χατζή σχετικά με το θέμα του μωρού της Έλλης. Η Κάτια μαθαίνει από τον Μιχάλη κάτι που θα την αφήσει άφωνη και συνειδητοποιεί ότι η Εύα και ο Γιάννης δεν είναι αυτό που θέλουν να δείχνουν… Ο Νίκος καταφέρνει να αποφύγει την εξέταση DNA που θα αποδείκνυε ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος της συζύγου του. Ένας καλά καλυμμένος φόνος θα φέρει ανατροπές στη ζωή της Έλλης…

Επεισόδιο 125ο : Η Εύα πιέζει τον Αργύρη, ο οποίος έχει αρχίσει να χαίρεται τις στιγμές με τον γιο του, αλλά δεν μπορεί να διαχειριστεί τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της πρώην συζύγου του. Η Μάρθα αρχίζει και πάλι να βρίσκει τον παλιό της εαυτό, με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει… Η Κάτια επισκέπτεται την Εύα και μαθαίνει τυχαία όλη την αλήθεια για το πραγματικό της σχέδιο σχετικά με τον Αργύρη… Η Μαρίνα και η Κάτια περιμένουν με αγωνία την σύλληψη του Νίκου, με τον φόβο πάντα πως μπορεί να μιλήσει για την ψεύτικη ταυτότητα της Μαρίνας. Η Κάτια προσπαθεί να καταλάβει τις πραγματικές προθέσεις της Εύας. Η Έλλη περιμένει νέα από την Ευγενία που προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει σε σχέση με τον Χατζή, αλλά εκείνη είναι ήδη νεκρή. Η Μάρθα προσποιείται ότι έχει μετανιώσει για όσα έκανε και ξεγελάει ακόμα και τον ψυχίατρό της. Ο αστυνόμος, έχοντας πια στα χέρια του τη φωτογραφία της Μαρίνας από τη φυλακή, καταφέρνει και βρίσκει την πραγματική της ταυτότητα. Τώρα πια επιβεβαιώνονται όλες οι υποψίες του και η φυλακή φαίνεται μονόδρομος για την Μαρίνα.