Δολοφόνησε τον πατέρα του που έκανε τηλεδιάσκεψη

Ένας άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του, η οποία είχε και αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του πατέρα του.

Το περιστατικό έγινε στη Νέα Υόρκη, την ώρα που ο 72χρονος έκανε βίντεο κλήση με πολλούς ανθρώπους μέσω Zoom.

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης συνέλαβαν έναν 32χρονο, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του , όσο ο 72χρονος έκανε τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom.

Τρομοκρατημένοι οι συμμετέχοντες είδαν τον άνδρα να πεθαίνει από τα χέρια του ίδιου του του γιου μπροστά στα μάτια τους.

Οι συμμετέχοντες στη βιντεοκλήση κάλεσαν τις αρχές, ενώ ο 32χρονος πήδηξε από το μπαλκόνι του πρώτο ορόφου.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, αφού τραυματίστηκε ελαφρώς.