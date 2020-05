Κοινωνία

Επίθεση σκύλου σε γυναίκα

Πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και κατέληξε στο νοσοκομείο. Της επιτέθηκε ο σκύλος του γείτονα

Θύμα επίθεσης από σκύλο έπεσε μία 42χρονη στην περιοχή των Αρχανών στην Κρήτη την ώρα που βγήκε από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται για όγδοη ημέρα΄, ενώ οι γιατροί της έκαναν 32 ράμματα στο δεξί πόδι και αναγκάστηκαν να της χορηγήσουν ισχυρή αντιβίωση για να αντιμετωπίσουν τον πυρετό που δεν έπεφτε. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις στο πόδι και την πλάτη.

Η γυναίκα προχώρησε την Πέμπτη σε μήνυση εναντίον του γείτονα της και ιδιοκτήτη του σκύλου. Αστυνομικοί του Α’ Α.Τ. Ηρακλείου την επισκέφτηκαν χθες στο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου έδωσε κατάθεση. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο σκύλος της επιτέθηκε έξω από το σπίτι της την ώρα που είχε πάει να πετάξει τα σκουπίδια στον κάδο που βρίσκεται μόλις επτά μέτρα πιο πάνω. Ο σκύλος άρχισε να τρέχει προς το μέρος της και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο πόδι και την πλάτη. Συγγενείς της γυναίκας τη μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα στον ιδιοκτήτη του σκύλου θα επιβληθούν ειδικά πρόστιμα ενώ το σκυλί θα οδηγηθεί στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να ελεγχθεί. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.

