Κόσμος

Κορονοϊός: ρεκόρ θανάτων στην Ρωσία

Οι Αρχές ανακοινωσαν τον υψηλότερο αριθμό απωλειών μέσα σε 24 ώρες, απο επιπλοκές ης νόσου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως καταγράφηκαν 153 θάνατοι από τον νέο κορονοϊό μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.

Αυτός ειναι ο υψηλότερος μέχρι σήμερα ημερήσιος απολογισμός της επιδημίας.

Ο νέος απολογισμός συνολικά για τους νεκρούς έχει φθάσεις στους 3.541, όπως ανακοινώθηκε από το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν ήταν 8.599 λιγότερα απο το προηγούμενο 24ώρο, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των μολύνσεων σ' όλη τη χώρα σε 344.481.