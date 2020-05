Τοπικά Νέα

Κρανίδι: “μας κοροϊδεύει η Κυβέρνηση”, φωνάζουν οι κάτοικοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Σκορδής, επιχειρηματίας και κάτοικος περιοχής αναφέρεται στις υποσχέσεις για την απομάκρυνση των προσφύγων και το νέο κρούσμα κορονοϊού.