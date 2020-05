Πολιτική

Γεννηματά για Παιδεία: Όχι στα μπαλώματα της κυβέρνησης στους καταστροφικούς νόμους του ΣΥΡΙΖΑ

Τηλεδιασκέψεις της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής με τα ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ…

Ζήτημα εθνικής προτεραιότητας χαρακτήρισε την Παιδεία η Φώφη Γεννημτά μετά τις τηλεδιασκέψεις με τα ΔΣ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως είναι ώρα, με διάλογο και ευρύτερη συναίνεση, «να συγκροτήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική», που ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις της ψηφιακής εποχή, με κέντρο την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζει ισότιμη δυνατότητα όλων των νέων για πρόσβαση στην ποιοτική γνώση.

Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά, η κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο Παιδείας περιορίζεται σε μπαλώματα, στους προηγούμενους καταστροφικούς νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους στην ουσία διατηρεί.

Αναλυτικά η δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής:

1. Η Παιδεία είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας.

Είναι ώρα με διάλογο και ευρύτερη συναίνεση να συγκροτήσουμε μια ολοκληρωμένη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, που ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Που έχει ως κέντρο την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζει την ισότιμη δυνατότητα όλων των νέων ανθρώπων για πρόσβαση στην ποιοτική γνώση.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Παιδείας περιορίζεται σε μπαλώματα, στους προηγούμενους καταστροφικούς νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Τους οποίους στην ουσία διατηρεί.

Δεν διαθέτει σχέδιο, όραμα, στρατηγική. Το σχέδιο νόμου που παρουσίασε εγκλωβίζεται στην απαράδεκτη λογική του «ράβε-ξήλωνε», εις βάρος της εκπαίδευσης και των παιδιών μας.

Δεν αξιοποιεί ούτε στο ελάχιστο την ολοκληρωμένη δουλειά των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για το Ψηφιακό Σχολείο και τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Γι’ αυτό και επί της αρχής θα το καταψηφίσουμε.

2. Όσον αφορά το θέμα της κάμερας στην τάξη, έχουμε ήδη με σαφήνεια τοποθετηθεί.

Είπαμε Ναι στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση-όχι στην τάξη studio.

Και έχουμε αναλυτικά παρουσιάσει τις εναλλακτικές θέσεις μας για την σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Στηρίζοντας και τις σχετικές πρωτοβουλίες -με αυτοοργάνωση- των ίδιων των εκπαιδευτικών όλο το προηγούμενο διάστημα.

3. Επισημάναμε την ανάγκη της έγκαιρης πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών εν όψει της νέας χρονιάς. Δεν είναι πια δυνατόν να έχουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς άνω του 20% του συνόλου του διδακτικού προσωπικού.

Και ακόμη πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για να καλυφθούν οι νέες σύγχρονες ανάγκες για την στήριξη των παιδιών.

4. Ζητάμε την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών από την Κυβέρνηση, ώστε να ανταποκριθούν αυτές στις αυξημένες ανάγκες εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Και επαναφέρουμε την πρόταση μας για ρύθμιση του καθεστώτος εργασίας των σχολικών καθαριστριών, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην απαράδεκτη εκμετάλλευση τους.