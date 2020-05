Κόσμος

Φώτης Ντούλος: η σύντροφος του “σπάει” την σιωπή της για την εξαφανισμένη σύζυγο (βίντεο)

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της τραγωδίας. Τα ίχνη αίματος, ο κάδος απορριμμάτων και η αυτοκτονία του Ελληνοαμερικανού.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την εξαφάνιση της Τζένιφερ Ντούλος, της πρώην συζύγου του ομογενή επιχειρηματία Φώτη Ντούλος, ο οποίος αυτοκτόνησε, αφού προηγουμένως είχε προφυλακιστεί με την κατηγορία ότι την σκότωσε.

Η σύντροφος του Φώτη Ντούλος, η οποία κατηγορείται ως συνεργός στην υπόθεση της εξαφάνισης της Τζένιφερ Ντούλος, η 45χρονη Μισέλ Τροκόνις, που κατάγεται από τη Βενεζουέλα, έχει αποφυλακισθεί και οι Αρχές, της έχουν φορέσει ηλεκτρονικό εντοπιστή για να ελέγχουν τις κινήσεις της,

Η Μισέλ Τροκόνις έχει παραμείνει αμίλητη σε όλο αυτόν το χρόνο. Δεν μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης κατά την άφιξη και την αποχώρησή της από το δικαστήριο, αλλά σήμερα ο δικηγόρος της δημοσίευσε μια ηχογράφηση, με ένα μήνυμα στα ισπανικά.

«Γειά σας. Είμαι η Μισέλ Τροκόνις. Τον τελευταίο χρόνο ο κόσμος λέει πολλά για μένα, άλλα ευγενικά, άλλα σκληρά. Το αν ο Φώτης Ντούλος ήταν ικανός ή όχι να κάνει αυτά που τον κατηγορούν η αστυνομία και οι εισαγγελείς δεν το ξέρω. Αλλά με βάση αυτά που έμαθα τον τελευταίο χρόνο, νομίζω πως ήταν λάθος να τον εμπιστευτώ», ακούγεται να λέει η κατηγορούμενη.

Η Μισέλ Τροκόνις επιχειρεί να ρίξει το φταίξιμο στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και ο νέος δικηγόρος της ισχυρίζεται ότι η κατάθεσή της στην Αστυνομία ελήφθη υπό ανορθόδοξες συνθήκες. Την έγδυσαν, υποστηρίζει, και την φωτογράφισαν για να την μειώσουν.

Όπως δηλώνει ο Tζον Σονχορν, «πιστεύω ότι το έκαναν για να την θέσουν σε ευάλωτη θέση. Ανακρίνουν κάποιον γυμνό και τον κάνουν να νιώθει μικρός...».

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Φώτης Ντούλος αυτοκτόνησε, αφήνοντας σημείωμα ότι είναι αθώος για τον φόνο της πρώην συζύγου του. Αίμα της μητέρας πέντε παιδιών, Τζένιφερ Ντούλος, είχε εντοπισθεί σε σάκους που πέταξε σε κάδους απορριμμάτων ο Φώτης Ντούλος, ενώ σε τρεις από αυτούς εντοπίσθηκε, σύμφωνα με την αμερικανική αστυνομία και DNA της Μισέλ Τροκόνις.

Η δίκη της Τροκόνις έχει αναβληθεί λόγω κορονοϊού και σε λογαριασμό που άνοιξε στο Instagram ανήρτησε βίντεο και φωτογραφίες από τη θεραπευτική ενασχόλησή της με άλογα.