Μητσοτάκης: Ούτε ανασχηματισμός ούτε εκλογές

«Έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα», τόνισε ο Πρωθυπουργός...

«Έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα περιστατικά, αλλά θέλω να τονίσω ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει οριστικά. Προχωράμε σε λελογισμένη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει όμως όλοι να λάβουμε υπόψη ότι οι κεντρικές οδηγίες των ειδικών, τα μέτρα ατομικής υγιεινής, η μάσκα όπου χρειάζεται, οι κοινωνικές αποστάσεις ήρθαν για να μείνουν», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που άκουσαν τις συμβουλές των ειδικών. Άλλαξαν τις συμπεριφορές τους, άλλαξαν τις ζωές τους» είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο STAR και προσέθεσε: «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την εθνική επιτυχία εάν δεν είχαμε δουλέψει όλες και όλοι μαζί, και αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα».

Αναφερόμενος στον τουρισμό είπε ότι θα αρχίσουμε να ανοίγουμε σταδιακά από τις 15 Ιουνίου, από την 1 Ιουλίου θα έχουμε και απευθείας πτήσεις στα νησιά μας.

«Ήδη σε 1.300 δειγματοληπτικά τεστ που κάναμε από αφίξεις στο εξωτερικό αυτή την εβδομάδα, δεν είχαμε ούτε ένα θετικό κρούσμα» σημείωσε

Επίσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στην αρχή της επιδημίας φαινόταν να τίθεται ένα δίλημμα μεταξύ της προστασίας της υγείας και της ανάπτυξης. Είναι ψεύτικο το δίλημμα, αντίστροφα δουλεύει η εξίσωση. Όσο πιο γρήγορα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα».

Τώρα είναι η ασφαλέστερη στιγμή να ανοίξουν τα δημοτικά

Σχολιάζοντας το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πήρε την απόφαση μετά τις εισηγήσεις των ειδικών. «Αν πήγαινα με τις δημοσκοπήσεις δεν θα έπρεπε να ανοίξω τα δημοτικά. Θεωρώ όμως ότι θα ήταν λάθος αν το έκανα» είπε. Επισήμανε ότι τώρα είναι η ασφαλέστερη στιγμή να ανοίξουν τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί. «Πρακτικά δεν έχουμε κρούσματα, έχουμε ανοίξει γυμνάσια και λύκεια και πήγε πολύ καλά το άνοιγμα αυτό» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα των 6 μηνών από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο κυρίως για τα παιδιά του δημοτικού, να μείνουν μακριά από το σχολείο».

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται τα παιδιά που δεν είναι από εύπορα νοικοκυριά. Υπογράμμισε δε ότι κατά την επίσκεψή του το πρωί στον Πειραιά, συνομίλησε με μικρά παιδιά τα οποία είχαν κατανοήσει την ανάγκη αποστάσεων και υγιεινής.

O Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι αμφιταλαντεύθηκε για μία ημέρα για το lockdown. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν το Lockdown γινόταν δύο εβδομάδες αργότερα, θα θρηνούσαμε πολύ περισσότερα θύματα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχει η ικανοποίηση ότι άξιζε τον κόπο, σώθηκαν ζωές από αυτήν την υπόθεση».

«Το δεύτερο κύμα, εφόσον έρθει, θα είναι διαφορετικό», εξήγησε ο πρωθυπουργός, γιατί οι πολίτες είναι πολύ πιο εκπαιδευμένοι, γιατί το σύστημα υγείας είναι πιο έτοιμο, γιατί θα έχουμε καλύτερα φαρμακευτικά πρωτόκολλα και γιατί η πολιτεία θα μπορεί να παρεμβαίνει πιο «έξυπνα» και στοχευμένα, αν για παράδειγμα χρειαστεί να κάνουμε κάποιο νέο lockdown. Να μην είναι οριζόντια τα μέτρα αλλά στοχευμένα.

Θα φτιάξουμε σταδιακά ένα νέο σύστημα υγείας

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σταδιακά «θα φτιάξουμε ένα νέο σύστημα υγείας, ένα ΝΕΣΥ» και υπογράμμισε ότι αποδείχθηκε πόσο μεγάλη παρακαταθήκη είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σημείωσε ότι αυτό που ανακτήσαμε αυτήν την περίοδο, είναι η εμπιστοσύνη. «Για πρώτη φορά δεν ακούσαμε αυτήν την κουβέντα: «πού είναι το κράτος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «Το κράτος ήταν εδώ και μερικές φορές εξέπληξε με την ταχύτητα του και την αποτελεσματικότητά του, όπως για παράδειγμα στην ψηφιακή μετάβαση η οποία έγινε».

Κληθείς να σχολιάσει εκτιμήσεις για την αύξηση της ανεργίας, ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να κάνει προβλέψεις, είπε όμως ότι θα πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει ο τουρισμός.

Η ένταση στον Έβρο

Αναφερόμενος, εξάλλου, στην ένταση στον Έβρο είπε: «Εκτιμώ ότι δεν συνέβη τίποτα που να δικαιολογεί τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν στα social media και εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση υιοθετώντας ακροδεξιές ρητορικές. Η κοίτη του Εβρου μετακινείται, υπάρχουν εδάφη ανατολικά του Εβρου που ανήκουν στην Ελλάδα και δυτικά του Εβρου που ανήκουν στην Τουρκία. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα και πάντα διευθετούνταν με τεχνικά μέσα. Σε ερώτηση αν μπήκαν Τούρκοι στρατιώτες σε ελληνικά εδάφη απάντησε «όχι, όχι».

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τα όσα ακούστηκαν σε εκνευρισμό της Τουρκίας από το χτίσιμο του φράχτη και διεμήνυσε ότι ο φράχτης θα γίνει.

Εκλογές ή ανασχηματισμός;

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ανασχηματισμός και πρόωρες εκλογές:«Εκλογές γιατί και για ποιο λόγο; Η κοινωνία περιβάλλει με εμπιστοσύνη την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά γιατί πιστεύει ότι δεν είμαι τακτικιστής. Πήρα εντολή τετραετίας, προέκυψε κρίση, αλλά ο πυρήνας της πολιτικής μας παραμένει ίδιος. Τώρα μάλιστα είμαστε πιο ισχυροί πολιτικά από τις 7 Ιουλίου πέρυσι. Θα ήταν τελείως ανεύθυνο να πάμε σε εκλογές». Όσο για τον ανασχηματισμό, είπε ότι «κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά όχι επί του παρόντος. Η κυβέρνηση έχει βρει τον βηματισμό της και δουλεύει καλά», σημείωσε και τάχθηκε κατά των κινήσεων «που πηγαίνουν κόντρα στην λογική των πραγμάτων».

ΚΚΕ: Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου εξυπηρέτησης των λίγων

«Αποτελεί μεγάλη παγίδα, αλλά και πρόκληση, ο ισχυρισμός του κ. Μητσοτάκη ότι “όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη και να επιμεριστούν τη ζημιά”. Στην πραγματικότητα, ο λαός, που ματώνει ήδη επί μία δεκαετία, θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο και της νέας κρίσης, για να στηριχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό το στόχο υπηρετούν τα μέτρα της κυβέρνησης, που από τη μια παρέχουν άφθονο κρατικό χρήμα και νέα εργαλεία στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ από την άλλη ισοπεδώνουν εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις, το λαϊκό εισόδημα» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για τη συνέντευξη του Κυρ. Μητσοτάκη σε τηλεοπτικό σταθμό και την ομιλία του Α. Τσίπρα στο Ζάππειο».

«Απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δε μπορεί να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμά του, που πλειοδοτεί σε μέτρα ακόμη μεγαλύτερης επιδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία αντικειμενικά θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα καπνού τη δήθεν στήριξη της “μεσαίας τάξης”» προσθέτει η ανακοίνωση.

«Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου εξυπηρέτησης των λίγων και εξαπάτησης των πολλών. Κοινός παρονομαστής τους είναι η φοροασυλία του κεφαλαίου και η διατήρηση όλων των μνημονιακών νόμων, που ενισχύουν την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, την επίθεση στο εισόδημα, τη φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτό το έδαφος “ήρθαν κι έδεσαν” οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το κοινό σύνθημα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, πως "εργαζόμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο καράβι", είναι ο πολυδιαφημισμένος μύθος που επιστρατεύεται ξανά, με στόχο οι εργαζόμενοι να δεχτούν νέες θυσίες για χάρη μίας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή στο βωμό της επανεκκίνησης της οικονομίας και του τουρισμού, που όλες οι κυβερνήσεις αναγόρευσαν σε "βαριά βιομηχανία", παίζεται κορώνα-γράμματα ακόμη και η δημόσια υγεία» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας:

«Η αμφισβήτηση του σημερινού, χρεοκοπημένου δρόμου ανάπτυξης είναι όρος για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων, το ξήλωμα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, την εξασφάλιση ουσιαστικών μέτρων στήριξης του εργατικού-λαϊκού εισοδήματος, για να μην πληρώσει πάλι ο λαός την καπιταλιστική κρίση».