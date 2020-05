Κόσμος

Τρέμει… η γη στη Νέα Ζηλανδία!

Δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση μέσα σε 24 ώρες.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας αναστατώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα εξαιτίας σεισμικής δόνησης που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ουέλινγκτον και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών, σύμφωνα με δεδομένα του Geonet, του σεισμολογικού δικτύου της χώρας.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε τραυματισμοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Την προηγουμένη, σεισμική δόνηση 5,8 βαθμών έπληξε την πρωτεύουσα, την ώρα που η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν παραχωρούσε συνέντευξη σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση. Συνέχισε, μένοντας ψύχραιμη, να απαντά σε ερωτήσεις. Αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια τοξοειδή περιοχή στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα. Στην Κράιστσερτς είναι ακόμη νωπές οι μνήμες του σεισμού 6,3 βαθμών το 2011, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 185 ανθρώπους.