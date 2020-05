Κόσμος

Κορονοϊός: Αύξηση των θανάτων στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μικρή αύξηση στα δεδομένα της πανδημίας στη Γερμανία, που κοντεύει μήνα από την άρση των μέτρων.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 47 το τελευταίο 24ωρο για να φθάσει τους 8.349 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης το ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 362 στα 179.364, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 είναι λίγο υψηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη (45), πάντως ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 κατέγραψε μείωση σε σύγκριση με αυτόν του προηγούμενου 24ώρου (432).