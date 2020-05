Life

“The 2night Show”: Απολαυστικοί καλεσμένοι την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής μοναδικούς καλεσμένους.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Μαρία Μπακοδήμου, η οποία διανύει την καλύτερη περίοδο σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μιλάει για τα σχόλια που έχει δεχθεί σχετικά με την εμφάνισή της και για τα όσα συμβαίνουν στο «Just The 2 Of Us». Αναφέρεται, επίσης, στη σχέση της με τους άντρες, τους γιούς, αλλά και τους συνεργάτες της. Ενώ, δε διστάζει να τηλεφωνήσει στον Γιώργο Λιανό για να του κάνει φάρσα. Τέλος, αποκαλύπτει με ποιον άνθρωπο θα ήθελε να συνεργαστεί τηλεοπτικά.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ο αγαπημένος μας τηλεοπτικός κουρέας, από τις «Άγριες Μέλισσες». Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξομολογείται στον Γρηγόρη γιατί χρωστάει τη ζωή του στον Κώστα Καζάκο και γιατί αισθάνεται ως οικογένειά του τη Βασιλική Ανδρίτσου. Μιλάει, επίσης, για τη γυναίκα του, που θεωρεί ότι ήταν «Θείο δώρο» στη ζωή του. Τέλος, με τον τρόπο που μόνο ο «Προκόπης» ξέρει, κάνει στον Γρηγόρη ένα σπέσιαλ κούρεμα...

Το αποτέλεσμα; Ξεκαρδιστικό!

Οι «Πρωινοί Τύποι», Νίκος Ρογκάκος και Παναγιώτης Στάθης, έρχονται στο «The 2Night Show» και απαντούν, για πρώτη φορά, με τα μάτια κλειστά σε καυτές ερωτήσεις. Οι δυο δημοσιογράφοι μιλούν για την πρωινή εκπομπή τους, τη σχέση τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και για τα γεγονότα που έχουν στιγματίσει την επαγγελματική τους πορεία.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

Μείνετε συντονισμένοι!