Κοινωνία

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για επίθεση στον Δημήτρη Σταμάτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιάστηκαν επ’αυτοφώρω την ώρα που έβαζαν το μηχανισμό. Η σύζυγος του πρώην Υπουργού στον ΑΝΤ1.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες 27 και 28 ετών, για την απόπειρα εμπρησμού στην είσοδο του σπιτιού του πρώην υπουργού και νυν προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημήτρη Σταμάτη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα. Αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας οι οποίοι τους παρακολουθούσαν για μέρες έπιασαν επ’ αυτοφώρω τον έναν από τους δύο, λίγο πριν ανάψει φωτιά στον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος ήταν το αυτοκίνητο του γιου του Δημήτρη Σταμάτη, το οποίο χρησιμοποιεί συχνά και ο πρώην υπουργός.

Η σύζυγος του πρώην Υπουργού δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος κρατούσε τσίλιες κάνοντας ποδήλατο, συνελήφθη λίγες αργότερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Άνω Πόλη, σε σπίτια τα οποία τελούνταν υπό κατάληψη, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων πυροτεχνικές κατασκευές και πλαστικές φιάλες με εύφλεκτο υγρό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε προσαγωγές ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους και αφέθησαν ελεύθεροι.

Οι δύο συλληφθέντες οι οποίοι απολογούνται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.