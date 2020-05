Πολιτική

Γεννηματά: θετική η πρόταση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι, «για την Ελλάδα αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία». Τι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό.

Θετική χαρακτήρισε η Φώφη Γεννηματά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Ταμείο Ανασυγκρότησης», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στην κατεύθυνση που έχει προτείνει το Κίνημα Αλλαγής και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπέρβαση της κρίσης, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές μεταβιβάσεις πόρων που δεν συνδέονται με πρόσθετες δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει πως, μετά την πρόταση της Κομισιόν, έρχεται η ώρα των κυβερνήσεων και ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ώστε να εγκριθεί η πρόταση χωρίς καθυστερήσεις, περικοπές και αστερίσκους.

«Για την Ελλάδα αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία. Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή ενίσχυση δεν θα πρέπει να καλύψει "τρύπες" του προϋπολογισμού, ούτε πελατειακού χαρακτήρα επιλογές των υπουργών. Είναι απαραίτητο οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και για τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και της "πράσινης οικονομίας"», υπογράμμισε η κυρία Γεννηματά και τόνισε ότι ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση των πόρων είναι αναγκαίο να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ τόσο των πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή όσο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων.