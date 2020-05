Πολιτική

Ο ΑΝΤ1 στον Έβρο: Με πυρετώδεις ρυθμούς η επέκταση του φράχτη (βίντεο)

Ξεκίνησε η ανάπτυξη σε καίρια σημεία φύλαξης των συνόρων, των 400 αστυνομικών που αναλαμβάνουν ρόλο στην περιοχή. Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες