Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Πρόεδρος της Ουρουγουάης

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής μετρά 22 νεκρούς και 816 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο Ουρουγουανός πρόεδρος Λουίς Λακάγιε Που τέθηκε σε καραντίνα, καθώς συναντήθηκε με δημόσια λειτουργό η οποία διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, γνωστοποίησαν χθες Παρασκευή οι υπηρεσίες της προεδρίας με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Πρόκειται για μια λειτουργό του υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης, τη Νατάλια Λόπες, η οποία είχε συμμετάσχει σε σύσκεψη μαζί με τον αρχηγό του κράτους και τον υπουργό Άμυνας Χαβιέρ Γκαρσία στη Ριβέρα, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία, πόλη όπου έχει εντοπιστεί νέα εστία της πανδημίας.

Ο Λακάγιε Που και άλλοι που είχαν επαφή με τη Λόπες αναμένεται να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ σήμερα Σάββατο και «θα παραμείνουν σε καραντίνα ωσότου να είναι γνωστά τα αποτελέσματα» αυτών των εξετάσεων, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Η συνάντηση αφορούσε τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή της μεθορίου με τη Βραζιλία.

Στην Ουρουγουάη καταγράφονταν ως χθες 816 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, εκ των οποίων 114 παραμένουν ενεργά, και 22 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19.