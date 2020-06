Πολιτισμός

Πέθανε ο Christo

‘Έφυγε από τη ζωή ο καλλιτέχνης με το πλούσιο έργο.

Ο καλλιτέχνης Christo, γνωστός για τα μνημειακά του έργα, όπως το «αμπαλάζ» της Πον Νεφ στο Παρίσι ή του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσαν οι συνεργάτες του στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Κρίστο Βλαντιμίροφ Γιαβάσεφ, γεννημένος στην Βουλγαρία, πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη.

Ο λιγνός άνδρας με τα χαρακτηριστικά λευκά μαλλιά είχε σχηματίσει μαζί με την σύζυγό του Ζαν-Κλοντ ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια της σύγχρονης τέχνης, την οποία υπήρετησαν με έργα in situ, που χρειάζονταν σχεδιασμό ετών και εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιηθούν για να μην διαρκέσουν παρά λίγες ημέρες.

«Ο Κρίστο έζησε μία πλήρη ζωή, όχι μόνο φανταζόμενος αυτό που φαινόταν αδύνατο, αλλά πραγματοποιώντας το. Το έργο του Κρίστο και της Ζαν-Κλοντ ένωσε ανθρώπους σε μοιρασμένες εμπειρίες σε ολόκληρο τον κόσμο και το έργο τους ζει στις καρδιές και τις αναμνήσεις μας», γράφουν οι συνεργάτες του στο μήνυμα που ανήρτησαν στο Facebook.

«Γεννημένος στις 13 Ιουνίου 1935 το Γκάμπροβο της Βουλγαρίας, ο Κρίστο διέφυγε με φορτηγό τρένο το 1956 από το κομμουνιστικό καθεστώς και τον σοβιετικό ρεαλισμό που διδασκόταν στην σχολή Καλών Τεχνών της Σόφιας».

Το 1958 συνάντησε την γαλλίδα γυναίκα του Ζαν-Κλοντ, η οποία πέθανε το 2009. Εζησε στην Νέα Υόρκη και πήρε την αμερικανική υπηκοότητα. Ο Κρίστο , μεταξύ άλλων εφήμερων έργων, «έντυσε» με ύφασμα την Πον Νεφ (1985) και το Ράιχσταγκ (1995).

Το τελευταίο του σχέδιο που βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας ήταν το «αμπαλάζ» της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι. Ήταν προγραμματισμένο για τον Σεπτέμβριο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω της αβεβαιότητας που δημιούργησε η επιδημία του κορονοϊού.

Το έργο παραμένει στα σκαριά για την περίοδο 18 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, επιμένουν οι συνεργάτες του στο Facebook.