Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανατροπή δεδομένων με Δώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και όλα έδειχναν ότι ο Έλληνας τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν πριν την έναρξη των play-off τα δεδομένα άλλαξαν. Πώς «εκτονώθηκε» η κατάσταση με τον Δώνη.

Νέα... ανατροπή δεδομένων στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί που όλα έδειχναν- μετά τα όσα προηγήθηκαν από το βράδυ της Παρασκευής- πως ήταν θέμα... ημερών το πολύ πιο άμεσο «διαζύγιο» με τον Γιώργο Δώνη, ο 50χρονος τεχνικός θα παραμείνει στο «τιμόνι» του «τριφυλλιού» μέχρι την ολοκλήρωση των play-off.

Η «διαρροή» στα ΜΜΕ της επιστολής που έστειλε ο Γιάννης Αλαφούζος προς τον Δώνη, είχε φέρει τις δύο πλευρές στα... άκρα και μάλιστα η διοίκηση των «πράσινων» σχεδίαζε να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στα δέκα παιχνίδια των play-off.

Από το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο, υπήρξε μία σειρά από επαφές ανθρώπων της ομάδας με τον Δώνη, που οδήγησαν σε «εκτόνωση» της κατάστασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ούτως ώστε να πορευτεί το ποδοσφαιρικό τμήμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία στα play-off, διότι μετά τα όσα είχαν γίνει, υπήρχε τεράστιος κίνδυνος να παρουσιάσει η ομάδα, εικόνα... διάλυσης στα τελευταία δέκα ματς της σεζόν. Πόσω μάλλον, εάν έφευγε ο προπονητής της λίγες μέρες πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα και το 40% του ρόστερ ήταν στον... αέρα.

Ζητήθηκε λοιπόν να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές και να χωρίσουν τους δρόμους τους με ηρεμία και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και σεβασμό στο φινάλε της χρονιάς. Κάτι που ήθελε πολύ κι ο Δώνης παρά τη δεδομένη πικρία του απ’ την τροπή που πήραν τα πράγματα και τους σε βάρος του χειρισμούς εδώ και καιρό. Ως εκ τούτου, ο 50χρονος τεχνικός θα μείνει στους «πράσινους» ως το τέλος της περιόδου για να ολοκληρώσει και τη δεύτερη χρονιά του στην ομάδα, ενώ φαίνεται πως υπάρχει (σε πρώτη φάση) διάθεση για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και στο θέμα της αποζημίωσής του.