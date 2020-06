Κοινωνία

Θεοδωρικάκος: Ούτε ένας πολίτης που έχει ανάγκη δεν θα μείνει αβοήθητος

Για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του μεγάλου προγράμματος σίτισης 60.000 πολιτών ενημερώθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Νέα Σμύρνη.

Για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του μεγάλου προγράμματος σίτισης 60.000 πολιτών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενημερώθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην ενορία του Αγίου Ανδρέα, στη Νέα Σμύρνη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεναγήθηκε στους χώρους όπου ευπαθείς ομάδες πολιτών λαμβάνουν καθημερινά 400 μερίδες φαγητού και ενημερώθηκε για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε με χρήματα του υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της Περιφέρειας Αττικής και συνεργασία των δήμων με την Εκκλησία.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι το επόμενο διάστημα να στηριχθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα, μέσα από συμπράξεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τα βασικά είδη διατροφής.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε έναν συμπολίτη μας πίσω. Ούτε ένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Είμαστε όλοι άνθρωποι και στα δύσκολα πρέπει να δείχνουμε την ενότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά μας», πρόσθεσε.

Τον υπουργό καλωσόρισε ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνομίλησε και με πολίτες που λαμβάνουν το συσσίτιο και οι οποίοι του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την στήριξη.

Ο υπουργός Εσωτερικών συνομίλησε και με τον Μητροπολίτη Συμεών για τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εκκλησία εν μέσω της πανδημίας καθώς, λόγω της μη λειτουργίας των ναών, ήταν δύσκολη η στήριξη στους πολίτες που είχαν ανάγκη.

Από το πρόγραμμα συσσιτίων του υπουργείου Εσωτερικών στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σιτίζονται περίπου 60.000 άτομα.

Αύριο, στις 13.30, ο υπουργός Εσωτερικών θα συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και ο συντονισμός δράσεων Εκκλησίας– Πολιτείας, για τη συνέχιση του προγράμματος σίτισης προς εκείνους που έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης.