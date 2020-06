Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέο πρωτόκολλο για τα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι επιβάτες στα πλοία. Τι ισχύει για τις καμπίνες. Οι νέοι κανονισμοί.

Στο 60% από το 50% που ήταν έως σήμερα, αυξάνεται η πληρότητα των επιβατηγών πλοίων σύμφωνα με το αναθεωρημένο το πρωτόκολλο για τα πλοία της ακτοπλοΐας και στο 65% από το 55% στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

Αυξάνεται επίσης σε 2 (από 1) το όριο ατόμων ανά καμπίνα, ενώ διατηρείται το αντίστοιχο όριο των τεσσάρων (04) ατόμων αν πρόκειται για οικογένεια ή ΑμεΑ με τον συνοδό τους.

Για το θέμα της αναθεώρησης του πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας υπήρξε η σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σχολιάζοντας την θετική αυτή εξέλιξη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους επιβάτες, τα πληρώματα και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη συνέπεια που επέδειξαν και εξακολουθούν να επιδεικνύουν στην τήρηση των μέτρων. «Όπως είχα δηλώσει από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του πρωτοκόλλου», είπε, «αυτό θα συνεχίσει να αναθεωρείται, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Συνεχίζουμε με συνέπεια, μένουμε ασφαλείς».