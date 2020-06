Αθλητικά

ΝΒΑ: Τέλος η χρονιά για τον Ντουράντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ντεμπούτο του με τους Μπρούκλιν Νετς αναμένεται στο νέο πρωτάθλημα. Τι δήλωσε ο διάσημος αστέρας του ΝΒΑ.

«Η χρονιά τελείωσε για εμένα. Δεν είχα σκοπό ν΄ αγωνισθώ». Με αυτά τα λόγια, ο Κέβιν Ντουράντ ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναπαίξει μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2019-20, που αναμένεται να επαναρχίσει στο τέλος Ιουλίου, μετά από την διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο διάσημος αστέρας του ΝΒΑ, ο οποίος πέρυσι υπέστη ρήξη στον Αχίλλειο τένοντα, πρόσθεσε πως «Πριν αρχίσει αυτή η σεζόν, αποφάσισα να το αφήσω να περάσει και να επικεντρωθώ στην επόμενη». Ετσι, το ντεμπούτο του με τους Μπρούκλιν Νετς αναμένεται στο νέο πρωτάθλημα.

Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2017, 2018), υπέστη αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό, κατά την διάρκεια των τελικών του 2019, όταν έχασαν τον τίτλο από τους Τορόντο Ράπτορς. Στην συνέχεια, ο έμπειρος άσος, άφησε την Καλιφόρνια για να μετακομίσει στο Μπρούκλιν, όπου όλοι πιστεύουν πως θα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Κάϊρι Ιρβινγκ.

«Είναι καλύτερα να περιμένω. Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να παίξω αγώνες αυτής της έντασης τον επόμενο μήνα», σχολίασε ο MVP της σεζόν του 2014, ο οποίος προπονείται καθημερινά και αισθάνεται «πάλι σαν κανονικός παίκτης».